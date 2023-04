Silvia Lospennato: "No hubo ningún cambio de reglas en la Ciudad de Buenos Aires"

La decisión que comunico el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires sean concurrentes, causaron un profundo malestar en algunos sectores del PRO. El expresidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich mostraron su descontento en redes sociales.

Para estos, Larreta cambia las reglas de juego intentando "favorecer" su armado nacional con el radicalismo y "entregando" el comando de la Ciudad al senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau. Sobre estas y otras especulaciones, la diputada nacional Silvia Lospennato, habló con el programa Metaverso de Ciudadano.News.

-¿Han sido horas álgidas para el PRO?

-Son días de decisiones, de alguna discusión pública pero estamos muy tranquilos y convencidos que la decisión que tomó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es correcta, la que se ajusta a la ley y que implementar la boleta única es una de nuestras banderas en esta elección y será muy positivo”.

-Algunas reacciones dentro del espacio hicieron un poco de ruido, Patricia Bullrich dijo que Larreta manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires, ¿tiene asidero la opinión de la presidenta del PRO?

-La decisión es absolutamente ajustada a derecho, además, no hubo ningún cambio de regla. En la ciudad de Buenos Aires la regla es votar con boleta única, cambiar la regla sería adherir a la ley nacional. Y respecto de la fecha, el jefe de Gobierno porteño tenía tiempo hasta el 13 de este mes para tomar esta decisión y se tomó en el marco de la ley la decisión que se considera más correcta, que es ahorrarle a los porteños tener que ir tres veces a las urnas, poder hacerlo en las tres oportunidades en que también se eligen cargos nacionales, pero respetando el sistema que los porteños se han dado a si mismos.

- ¿Esta reacción parece una subestimación del electorado porque dependiendo el método suponen la va a ir mejor a uno que a otro candidato?

-No puedo estar más de acuerdo en esta apreciación, no se puede subestimar a los electores, menos a los electores de Juntos por el Cambio que son muy informados, participativos, que conocen las posibilidades y las reglas electorales y conocen a sus candidatos con lo cual nadie va a ir a votar inducido por el error de una boleta que va a tirar para arriba a un candidato. Los ciudadanos porteños van a elegir el jefe de gobierno porteño que quieran con cualquier sistema.

Además, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires van a seguir eligiendo al Pro y esto no le reduce en nada las posibilidades al partido de la reelección, porque los ciudadanos nos eligen no por venir pegados en una boleta, sino que nos eligen por nuestra forma de gobernar la ciudad desde hace 16 años así que, respetar la ley, pero a su vez, confiar que el ciudadano va a seguir eligiendo nuestra propuesta electoral es lo que corresponde.

- ¿Pareciera ser que estos cortocircuitos complican a la unidad?

-Yo tengo una mirada un poco diferente, creo que respetar las reglas de juego y tener una competencia sana, en el sentido que se cumple la ley, es una apuesta de Juntos por el Cambio, obviamente tendremos que realizar una interna, que sabemos son difíciles, pero soy optimista que vamos a saber transitarla como corresponde para que la interna nos amplíe y no nos salpique.

-¿Desde finales de los 90, que se reconoció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que se ha votado siempre de esta manera que propone Horacio Rodríguez Larreta salvo en 2019?

-Siempre se votó de manera separada, inclusive separada en las fechas, lo que se hará esta vez es que se votará de manera separada la elección, pero en la misma fecha. Salvo en el 2019 que también era legal porque es una posibilidad que habilita la ley electoral nacional, que en ese momento se hizo la elección unificada y nuevamente en este año electoral la decisión es hacerlo en la misma fecha, pero respetando el sistema electoral de la ciudad.

-¿Esta decisión del jefe de Gobierno porteño puede entenderse también como una emancipación?

-No, creo que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no necesita emanciparse de nadie porque es un fundador del Pro, junto con Mauricio (Macri), hace 8 años que gobierna la Ciudad y ha tenido una elección con números extraordinarios en la propia ciudad la última vez que fue electo jefe de gobierno y, los políticos tenemos que acostumbrarnos a cumplir la ley, a veces la ley beneficia, a veces ayuda a nuestros partidos, a veces sentimos que no tanto, pero lo importante es no hacer esta especulación, la ley en la ciudad establecía la boleta única y esto es lo que acató el jefe de Gobierno de la ciudad.