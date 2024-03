El rechazo al DNU 70/23 que votó el Senado nacional dejó muchos efectos políticos que se han seguido manifestando entre los integrantes del Gobierno, dentro del arco político opositor aliado y amigable con el presidente Javier Milei pero con más intensidad dentro de la Unión Cívica Radical donde el voto estuvo dividido y particularmente con diferencias entre el presidente del comité nacional y los demás senadores radicales.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano Radio 91.7) entrevistó a la senadora nacional mendocina Mariana Juri quien explicó la situación interna que se dio en el radicalismo antes, durante y después de la votación.

"Desde el radicalismo veníamos advirtiendo que iba a ser difícil tener una postura unificada en torno al decreto, porque por distintos motivos había distintas posturas y en eso creo que no hay que dramatizar cuando dentro de un bloque frente a determinados temas hay diferencias. Me hubiese gustado que Martín Lousteau votara junto a nosotros, por supuesto que sí, porque estoy convencida que el radicalismo hoy tiene que acompañar este cambio que hicieron los argentinos. Sí quiero aclarar que en la primera votación, en la que proponíamos posponer el tratamiento durante 15 días, de 11 senadores que conformábamos el bloque 10 votamos igual. Por lo cual no hay dudas que hay una unidad de pensamiento de hacia dónde queremos ir, de que queremos hacer ese cambio, más allá que uno de los senadores no votó como el resto de nosotros".

Respuesta a los agravios

Por último, sobre el maltrato y agravios que se han recibido por parte del presidente, dijo: “La verdad que no comparto en nada las agresiones del presidente, me parece que no colaboran, no ayudan a construir un diálogo que es lo que hace falta en Argentina. Pero digo una cosa y me encantaría que el presidente de la nación cada día que dice que hay políticos corruptos, y que sabe de negocios y de periodistas ensobrados, que haga las denuncias correspondientes, me encantaría y creo que aportaría mucho a mejorar la calidad institucional del país, pero también me voy a hacer cargo de lo que nos toca, creo que hay una gran cantidad de personas que están enojadas con la política, que la política no ha podido dar grandes soluciones, lo digo con mucha humildad, no dejaría en ningún momento de votar o dejar de votar una ley que le haga bien a los argentinos porque me sienta ofendida por los dichos del presidente".

"Hay cosas muchos más superiores que si estamos ofendidos o no. Habrá que mirar para otro lado, habrá que tratar de buscar los canales del diálogo pero creo que los que más tienen que estar ofendidos son los millones de argentinos que están una situación desesperante por lo cual a mi no me van a encontrar ni un minuto sin votar una ley porque me sienta ofendida o enojada por el presidente”, aclaró Juri.

Necesidad de apoyar

“Creo que a un gobierno que recién asume hay que darle todas las herramientas y todos los instrumentos necesarios para que pueda cumplir sus promesas de su campaña. Convengamos que el kirchnerismo dejó a la Argentina en una situación de una crisis muy profunda, con una inflación que parecía no tener control, con una gran cantidad de la población por debajo de la línea de pobreza, con mucho trabajo informal en cualquiera de los segmentos etarios, con una crisis en el sistema sanitario, una crisis en el sistema educativo y que realmente necesitábamos tener un cambio de rumbo y eso es lo que está proponiendo el presidente y que estoy dispuesta a acompañar sobre todo en un momento en que además ha llamado al diálogo a los gobernadores y quisiera que lejos de ser un obstáculo quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de ver si una vez y para siempre los argentinos encontramos puntos de coincidencia que nos permitan llevar alivio a los argentinos y salir de esta crisis", señaló.

Mensaje al kirchnerismo

-Hay un kirchnerismo que se va a oponer a todo lo del gobierno, que con claridad no se resignan a perder sus privilegios, a perder el país y que están haciendo con una soberbia absoluta. Le diría al peronismo que al menos tendrían que tener la humildad de hacerse cargo de que ellos han sido los grandes responsables de esta crisis de la Argentina y que hoy que hay una persona proponiendo cosas distintas y que ha sido elegida por la gente, creo que hay que acompañarlo. Lo digo fundada en dos cosas, sería la primera vez en la historia de la Argentina que a un presidente se le niega un decreto de necesidad y de urgencia. Lo segundo tiene que ver con lo que proponíamos ayer, en la primera votación del senado, era dar 15 días más al tratamiento del decreto de necesidad y urgencia. Decíamos, es un decreto tan largo tan complejo con tantos temas a la vez. El kirchnerismo durante 2 años no había conformado la comisión bicameral responsable de este tema, démosle a la comisión 15 días más para que pueda traer especialistas y tratemos el DNU en 15 días más, aun cuando estábamos seguros que el resultado de la votación sabíamos que podía ser el mismo. Sin embargo ahí estuvieron los kirchneristas diciendo que no, y votado no a una cosa tan sencilla. Negarle a un gobierno que un proyecto se pueda tratar 15 días más o 15 días menos, muestra la voluntad que tienen de acompañar un cambio.