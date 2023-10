Rodríguez Larreta se diferenció en el PRO: "Las dos opciones son malas"

El estallido de Juntos por el Cambio, luego de las elecciones del domingo, no se detiene, y a la ola de declaraciones cruzadas frente a la alternativa de inclinarse por alguno de los participantes de la segunda vuelta, Sergio Massa o Javier Milei, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa alrededor de las 19.

En este caso, en contraposición a la posición de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se ubicó en contra del apoyo a alguno de los contendientes del balotaje del 19 de noviembre. Lo hizo con duros términos y también habló de los resultados que Juntos por el Cambio obtuvo el 22 de octubre. “Tenemos mucho para aprender, porque hubo millones de argentinos que nos votaron hace dos años y ahora no”, señaló.

"El resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema y yo quiero ser bien claro: las dos opciones que tenemos son muy malas para todos los argentinos. Lo que viene es más dolor, más angustia”, aseguró.

Luego habló sobre el ministro-candidato: “Lo dije bien claro, Massa es la reelección del populismo kirchnerista, del desastre de este Gobierno, de seguir con la hiperinflación. Es seguir viviendo con miedo”, aseveró, concluyendo que “no hay ninguna posibilidad de que yo integre el partido kirchnerista”.

Luego habló sobre el líder de La Libertad avanza, expresando que “Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío. No creo en nada de lo que propone. No creo en la dolarización sin dólares, no creo en la educación de los vouchers, no creo en los ataques a la prensa y al Vaticano”.

“Milei está en los bordes de la democracia. Construyó su carrera en base a la agresión, y no creo que sea lo que la Argentina necesita. No es bueno para el país, y esto es lo que yo pienso, son mis convicciones. No puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos”, cerró, dejando en claro su desacuerdo con sus antiguos aliados.