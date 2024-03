Rodolfo Vargas Arizu y la necesidad de impulsar exportaciones

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, dialogó con Ciudadano.news durante el tradicional desayuno de la COVIAR que se realiza cada Vendimia, y la primera respuesta tuvo que ver con los daños causados por las recientes tormentas en la zona productiva, a las que consideró que, dentro de todo, “están más bajos que el promedio anual de daños causados por tormentas de granizo”.

El promedio anual está en el 12%, mientras que hasta ahora los daños que se han producido son del 8% en promedio en todo el territorio provincial. Puntualizando sobre los cultivos afectados, indicó: “Sobre todo lo ha sido en variedades como uvas blancas y todo tipo de vinos de esa naturaleza, vinos finos blancos”.

El ministro mostró un “panorama positivo”, según su visión, de las posibilidades de exportaciones, estimando que “cuando vayan cambiando las reglas de exportación y se pueda, por un lado, salir a los mercados internacionales, buscar mejores mercados con una mayor libertad”, las cosas irán mejor, “dado de que las estructuras del Mercosur y de las otras organizaciones le impiden a la Argentina buscar mercados bilaterales, acuerdos bilaterales como en el caso de Chile, que dice que tiene 24 acuerdos bilaterales, cosa que no nos permite el Mercosur”.

También se refirió a la posibilidad de la rebaja de aranceles en la importación, porque estamos pagando, “el doble o el triple en todo lo que son maquinarias agrícolas, tractores y todos los elementos. Todas las maquinarias agrícolas importadas, que antes se fabricaban en el país y ahora resultan carísimas”, lo que lo invita a tener perspectivas positivas.

En cuanto a lo que anunció ayer el presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, consideró positiva la creación de un clima que propicie “seguir produciendo y pudiendo exportar a mercados que todavía incluso no se han logrado captar”, y sobre especialidades como frutas y sobre olivicultura, informó que estamos en un muy buen momento de producción, pero no tenemos mercados, “a los mejores compradores de ese tipo de productos, no los contactamos, no tenemos todavía vinculación con esos sectores”, marcando las tareas pendientes que parecen ser eje de los tiempos que vienen.

