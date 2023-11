Raul Mercau: “vuelve el Consenso de Whashington en algunas medidas”

Ampliamente conocido, y además quien estuviera a cargo de la economía mendocina hace unos años, Raul Mercau analizó lo que puede ocurrir en esta transición que hoy arrancó: “Es para preocuparse, de hecho, la situación del país más allá de la coyuntura política electoral que ya terminó ayer, gracias a Dios terminó, la situación económica y social del país es muy fuerte, es difícil”, y agregó que “en primer lugar, hay que tener en claro que la situación económica iba a ser complicada para cualquiera de los dos candidatos que se presentaban y fueran electos.

Tenemos una inflación muy alta, tenemos un proceso, de caída del producto, un nivel de pobreza bastante elevado, quiere decir que el escenario de partida para cualquier gobierno iba a ser complicado”.

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news), explicó: “El año que viene el mundo va a crecer de manera lenta, tenemos conflictos internacionales como la guerra en Israel, en Ucrania, lo cual afecta el precio del petróleo principalmente.

A eso se le suman los anuncios del electo presidente que no va a aplicar políticas gradualistas, está hablando de políticas de shock, y principalmente las políticas de shock se van a concentrar en lo fiscal antes que en lo monetario”.

Esto significa que “las primeras medidas van a estar sobre todo para poder reducir el gasto público y lograr en el 2024 un déficit cero, es lo que se habla en los principales medios, y lograr un superávit en el 2025. Eso se va a lograr de diversas maneras. Una es con una reducción del gasto, no creemos que haya aumento de impuestos, no está en la mente del candidato”, aclaró Mercau.

También señaló que “probablemente sí tome alguna de las ideas de Massa de eliminar algunas exenciones que hay en algunos lugares para poder mejorar. Y sobre todo creo que Milei está apostando que estos ajustes van a tener un impacto en el crecimiento del año que viene, y a es lo que apuesta, es decir, apuesta a una política de shock que pueda rendir rápidamente frutos”.

Sobre la pregunta de si las privatizaciones están dentro de ese shock, respondió: “Seguramente sí, ya lo han reiterado, ha anunciado que va a privatizar empresas públicas”, y esto dio lugar a otra consulta y reafirmación: “vuelve el consenso de Washington, digamos, en muchas de sus medidas y creo que va, en muchos aspectos, va a seguir el modelo de Menem, cierto.

Él ha dicho que si bien no va a implementar un modelo privado de jubilaciones por ahora, hasta que mejoren los ingresos, es decir, muy probablemente vamos a ir a un modelo de capitalización, vamos a las privatizaciones, vamos a la apertura comercial y seguramente financiera, es el consenso de Washington, es lo que siguió Menem y es lo que seguramente va a seguir la política de Milei”.

Claro que entre aquel ’89 y este momento hay muchas diferencias, Milei heredará del kirchnerismo un altísimo nivel de pobreza con el que Menem no tuvo que lidiar: “es lo que cambia del escenario inicial del gobierno de Menem.

Si bien en el gobierno de Menem se salía de una hiperinflación, las condiciones sociales no eran tan graves como la que nosotros estamos viviendo, los índices de pobreza no eran tan altos. Los índices de desempleo se agravaron con el tiempo con las privatizaciones, pero inicialmente no eran así. Con lo cual es un dato para tener en cuenta”.

“Creo que es una advertencia de que las medidas de shock pueden ser muy dañinas en lo social. Si bien el candidato ha dicho que su equipo va a tratar de minimizar los daños, cierto, en una situación donde los daños pueden ser cuantiosos, lo que deberíamos evaluar y medir y mirar muy de cerca es cuánto será esa minimización de los daños”, comentó sobre la dureza del shock.

Consultado sobre si está la muñeca de Mauricio Macri detrás de todo esto, afirmó: “es parte del discurso de Milei, pero sin duda en las elecciones creo que hay una victoria oculta, podríamos decir política, del PRO y especialmente en la cabeza de Mauricio Macri.

Pero la verdad que la responsabilidad de la transición tiene que ser entre presidentes, por lo tanto, habrá que recuperar una figura que ha estado ausente en este proceso, que es el presidente Fernández, y es quien deberá hacerse cargo de esta transición.

De eso, de los anuncios y de la actitud que tomen ambas partes, va a dar como resultado una mayor o menor turbulencia de aquí al 10 de diciembre”.

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver la nota completa: