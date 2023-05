Ramiro Marra promete recortar los ñoquis del Estado

Ramiro Marra, actual diputado por el Partido Libertario y quien aparece como la figura saliente en el escenario liberal de CABA, defendió las ideas que postulan, esencialmente reducir drásticamente la incidencia y el tamaño del Estado, y dejar en manos del mercado varios aspectos como la obra pública. En una entrevista radial, explicó que “lo que sé hacer es tratar y lograr que mi empresa tenga más ingresos que egresos, los dirigentes de la política Argentina no saben cómo hacerlo. Nosotros no vamos a echar empleados públicos, ni vamos a sacar los planes sociales, lo que vamos a recortar es a los ñoquis que son parte de una estructura política”.

A la vez, expresó que “hay que hacer diferentes recortes en la obra pública que deje de depender de los sectores públicos, y comience a depender de los privados. La idea es hacer un pueblo como el de Chile, por ejemplo la PPT, es la forma de financiar obras públicas desde el mediano y corto plazo. Con el macrismo nunca se empezó, solamente fueron declaraciones” resaltó.

Posteriormente, se refirió a las polémicas declaraciones de Gildo Insfrán sobre los porteños, y aclaró que “junto al bloque de la Libertad Avanza presentamos un proyecto de declaración de repudio desde la legislatura porteña, queremos ver si lo acompañan los miembros de su partido después de las declaraciones”.

Ausencia en las provincias

Una de las cosas que se ven por estos días es la ausencia de su fuerza en las distintas elecciones provinciales, con apoyos difusos, pero en todo caso sin poner en juego el nombre de La Libertad Avanza. Según el dirigente “no estamos pensando en candidaturas provinciales, sino que estamos enfocados en lo que tiene que ver con la elección nacional, por eso no hablamos cuestiones particulares de cada provincia.”

A la vez, marcó que “en Mendoza hay candidatos porque es gente que comparte nuestras ideas, no es que están bajo nuestro nombre de forma oficial sino que son liberales y presentan sus listas donde ellos quieren”, mientras que “en la Provincia de Buenos Aires hay elecciones conjuntas y seguramente para el 24 de junio daremos el anuncio de quién es nuestro candidato, porque nos sobran nombres, cualquiera quiere serlo”.

Sobre la falta de “aparato” político que se le remarca a su fuerza, indicó que “si ellos hablan de estructura es porque tienen que hacer demasiados favores políticos y cubrir recovecos, nuestro espacio es diferente. En sus espacios predominan los nombres propios, en el nuestro las ideas, no importan las personas sino lo que defender. Algo que quedó claro es que nosotros somos liberales y defendemos estas ideas, ellos no dicen que son.”

Dolarización

Desde que tiraron la idea de dolarización se puso en debate el tema, con opiniones muy fuertes de muchos economistas señalándolo como imposible, y otros que apoyan la posibilidad. “Si el oficialismo y la oposición dijeron que no se podía dolarizar, estamos bien porque ellos hacen todo mal; me enorgullece que estén en oposición a nuestro proyecto porque fracasaron con el de ellos. De las 2 millones de oficinas quizá hay que cerrar 1 millón y medio porque no sirven de nada”, concluyó.