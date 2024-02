Quién es el sindicalista ferroviario que pelea con el Gobierno

Con tres décadas al frente de su sindicato, que incluyó el desguace menemista del "ramal que para, ramal que cierra", Omar Maturano es el jefe de La Fraternidad, nombre del gremio que nuclea a los maquinistas, y un detalles es que para nombrar a un maquinista, la patronal -ya sea el Estado o privada- debe tener el aval gremial. Hijos de maquinistas, parientes o elegidos por el sindicato son los únicos que pueden entrar al selecto club.

En su currículum político se lee que fue menemista, kirchnerista, macrista y luego se jugó por Alberto Fernández. Con Milei la tónica es de enfrentamiento: “Somos pacientes, pero la paciencia tiene un límite”, explicó al argumentar sobre la medida de fuerza que afecta a cientos de miles de usuarios.

“Un maquinista con diez años de servicio gana entre 960.000 y 990.000 pesos de bolsillo”, afirmó.

La Fraternidad tiene unos 9000 afiliados, parte de los 55.000 que trabajan en los escasos trenes. Hay tres gremios más: Unión Ferroviaria, Señaleros Ferroviarios Argentinos y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, y hoy, casualmente, los sindicatos ferroviarios fueron citados a la Secretaría de Trabajo para retomar su paritaria, aunque sin acuerdo. Maturano estuvo ausente. Aunque integra la CGT, es crítico de los acercamientos que tuvo con movimientos sociales y la izquierda.

Luego de la tragedia de Once, en 2012, sostuvo: “En la Argentina no puede correr ningún tren. Ninguno tiene los frenos al ciento por ciento y el material rodante está agotado. Las vías y el sistema de señalamiento son de 1923 y las máquinas, de 1965″, no obstante, todo sigue igual, y él firme en su cargo.