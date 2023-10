Patricia Bullrich: "Defendemos a los ciudadanos no como el kirchnerismo que liberan a los delincuentes"

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, participa hoy del segundo debate de la campaña electoral organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) a poco menos de catorce días de las elecciones generales del 22 de octubre.

Lo hizo con el respaldo del expresidente Mauricio Macri y un nutrido grupo de dirigentes del entorno, entre los que destacan su aspirante a vice Luis Petri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En su minuto de presentación, además de reiterar su solidaridad con el pueblo de Israel tras el ataque del grupo Hamas, la candidata del PRO en uso de licencia cuestionó al oficialismo al acusarlo de corrupción luego del escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde.

"Estas dos semanas hemos vistos lo más brutal de la corrupción kirchnerista, los yates de Insaurralde son como el punto máximo y vemos a los argentinos que no pueden pagar las cuentas", expresó Patricia Bullrich, y agregó: "Para cambiar hay un solo camino terminar con los Insaurralde y las mafias de azotan a nuestro país"

En la misma línea, planteó que busca "ganar la elección y sacar estas mafias de la Argentina", por lo que remarcó que "Massa no puede, es parte de ellos, y Milei se ha asociado con ellos también".

Bloque Seguridad

La exministra de Seguridad realizó un repaso de su gestión bajo el gobierno del exmandatario Mauricio Macri y prometió terminar con los beneficios a los presos. "Me enfrenté a cada una de las mafias, entre nosotros las cosas están claras: sabemos a quién defender, ellos liberan presos y les dan internet y celulares. La gente tiene miedo, porque los largan sin que pase nada", postuló.

"Defendemos a los ciudadanos no como el kirchnerismo que liberan a los delincuentes", cruzó a Unión por la Patria y además cargó contra el candidato libertario: "Milei quiere armas liberadas que recaen en manos de los delincuentes".

En otro pasaje de sus primeros dos minutos, aseguró que entrará la ciudad de Rosario con las fuerzas de seguridad, incluso con las Fuerzas Armadas "si hace falta". También, indicó que cambiará el Código Penal para que "nunca más un asesino o violador pueda andar suelto" y bajar el código de imputabilidad a los menores a los 14 años

Bullrich reveló que la acompaña el ex oficial de la Policía Bonaerense, Luis Chocobar, a quien respaldó luego de haber matado a Pablo Kukok durante un asalto en el barrio de La Boca. "Los kirchneristas lo querían mandar a la cárcel. El orden será nuestro principal fundamento en política de seguridad. Los ciudadanos con nosotros, los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes. El que las hace las paga", planteó.

Tras las propuestas del candidato Sergio Massa, Bullrich hizo uso por primera vez del derecho a réplica para acusarlo de formar parte del Gobierno que "aumentó el 70% los homicidios en Rosario y generó la peor crisis" en la materia. "Quién te da los números, Insaurralde", lo chicaneo respecto a las cifras que el oficialista planteó.

"¿(Martín) Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”, expresó.

Por último, completó: "Massa hace cuatro años que estás en el gobierno, no hables de Tigre, es una vergüenza. No podes hacer buena seguridad si tus socios son delincuentes. No tenes cara".

El cruce de Bullrich a Milei por la venta de órganos y la liberación de armas

A pesar de que Javier Milei descartó las acusaciones de la titular del PRO en uso de licencia respecto a la liberación de armas, Bullrich recargó: “Milei, mirá tu plataforma. Artículo 17, desregulación y liberación de armas. Si no, cambiala, pero si cambiás la plataforma es porque no estabas convencido".

"A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas van a terminar en manos de Los Monos, masacrando chicos en las escuelas", subrayó la dirigente, y completó: "Además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta ilegal es trata de personas para la venta de órganos. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito: la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados”.

Bullrich cargó contra Massa: "Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré"

En el segundo bloque en materia de Trabajo y Producción, la candidata de Juntos por el Cambio cruzó al ministro de Economía por haber llevado "al dólar blue a mil mangos, hiperinflación, angustia" y por haber aumentado la pobreza.

"Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré", se jactó en referencia a la frase utiliza el funcionario como slogan de campaña

En la misma línea, Bullrich describió: "Entrás a un almacén y de entrada 5 mil mangos te gastaste. Vos dejaste dos millones más de pobres, hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para un Sira y tenés un Tongolini que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que querés que vos querés para la Producción? ¿Con qué cara?”.

Entre sus propuestas figuran "quitarle la pata de encima" a la producción, al campo, a las Pymes y a las economías regionales. Además, implementar una Ley de Trabajo Informal para que las personas que perciben planes sociales puedan conseguir puestos de trabajo en lugar de asistencias estatales.

"La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Están en los bolsos de López y en el yate de Insaurralde. Un empleo solo se consigue en la informalidad", cuestionó a Unión por la Patria.

Lo propio hizo contra el fundador de La Libertad Avanza por su vínculo con Luis Barrionuevo: "No vas a hacer nada nuevo. Se te metió la casta adentro".

"Las indemnización deben ser justas para las dos partes, hoy no lo son. En el comercio, no puede haber ningún tipo de Tongolini", manifestó, y subrayó: "A todos los que hacen paro, Moyano, Barrionuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros, esa Argentina del paro permanente se termina".

Con información de Noticias Argentinas y Agencia de Noticias Télam.

EN DESARROLLO