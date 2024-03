“No se va a gastar en investigaciones sobre la orientación sexual de Batman”

Luego de la carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel, donde expresaron su preocupación por la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los despidos del CONICET (en áreas administrativas), el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer la respuesta oficial, con una serie de comentarios en algunos casos bastante irónicos.

“No se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, arrancó, agregando: “El gobierno nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET".

" El Gobierno nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la Nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, seis libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el Mundo”.

Vale recordar que 68 premiados en Química, Economía, Medicina y Física, firmaron un documento dirigida a Milei, Nicolás Posse y el presidente del CONICET, Daniel Salomone, además de legisladores nacionales, donde advierten:

“Tememos que Argentina esté renunciando a sus científicos y a sus estudiantes de ciencias. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del CONICET y de las Universidades Nacionales refleje no sólo una dramática devaluación de la ciencia argentina, sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina”.

“El Presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y, de hecho, se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina", continuó Adorni, agregando:

"Y no en uno que gasta su tiempo en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que, por ejemplo, abordaba la orientación sexual de Batman. Como resultado, a pesar de que en 20 años se ha triplicado la cantidad de investigadores en el Conicet, Argentina está sexto en el ranking de innovación en América Latina, por detrás de Brasil, Chile, México, Colombia y Uruguay”.

“Jamás, ni en campaña, ni cuando él era un poco más chico, o ahora que está en el sillón de Rivadavia todos los días trabajando, se le cruzó por la cabeza quitarle apoyo a la ciencia y a la investigación. Pero entendemos que en un país pobre, hay cosas que no se pueden seguir haciendo, y no se puede seguir solventando con fondos públicos, que aporta gente que tiene un pasar digno, pero también lo aporta este 50% de la sociedad que hoy vive debajo de la línea de pobreza".

"Hay estudios, al menos en sus títulos, que son bastante insólitos, y cuando uno los ve, ese nivel de rareza en el título coincide con el contenido”, explicó el vocero, aunque precisó:

“Creemos que no es justo que se siga sosteniendo algunas cuestiones que no hace que esas investigaciones aporten valor a la sociedad para que en un futuro esa persona que no tiene que comer, debe capacitarse mejor o merece que se le dé el camino allanado para que viva mejor, todo lo que no colabore con eso, el Presidente entiende que no debe ser subsidiado. Esto no tiene que ver con el presupuesto universitario, que es otro tema”.

“Lo que estamos cortando es toda la espuma, y todo lo que no aporta nada, y no hace más que vaciar las arcas públicas, que ya están vacías, y que además es aportado por una sociedad que no puede más”, completó.