Massa vuelve a escena en un encuentro partidario

Tras dos meses de ostracismo, el excandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa volverá a ocupar un estrado el sábado, en un encuentro con 20 intendentes del Frente Renovador, donde se dice que evaluarán el impacto del ajuste del Gobierno nacional en la clase media y enviar un mensaje de fortaleza al interior de su espacio.

La reunión tiene como objetivo realizar un "diagnóstico" general de la situación del país y evaluar el “impacto” en los sectores medios de las políticas que está aplicando el presidente de la Nación, Javier Milei, y habrá legisladores nacionales y provinciales del massismo.

El encuentro en la localidad bonaerense de Roque Pérez se enfocará en temas vinculados a educación, economía y seguridad, y se realizará a puertas cerradas. Se supone que se abordará el problema de la legislatura bonaerense de ayer, cuando por diferencias entre el gobernador Axel Kicillof e intendentes vinculados al FR, los diputados provinciales que responden al tigrense no bajaron a sesionar.

“En diciembre, los 20 intendentes nuestros le habían pedido a Axel (Kicillof) una reunión para poder hablar algunos temas de gestión y él no los atendió. Entonces, consideraron que hasta que no haya novedades para tratar estos temas con el gobernador, los legisladores no van a bajar”, aseguraron fuentes del massismo.

El entredicho entre los jefes comunales que responden a Massa y el gobernador bonaerense tuvo que ver con reclamos vinculados a la crisis del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y temas de seguridad y educación.