Luis Petri: "El camino es tener un Estado chico, un Estado eficiente"

Una de las figuras del Gobierno nacional presentes en los festejos vendimiales es el Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien se refirió ante ciudadano.news a algunos tramos del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa del viernes por la noche, y expresó: "La verdad es que sabe y es consciente de que el anterior modelo, la anterior gestión con esta inflación galopante, con esto de gasto público desmedido, con este despilfarro de las cuentas públicas, no era el camino".

El funcionario enfatizó que "el camino no es el populismo, el camino es tener un Estado chico, un Estado eficiente, un Estado que preste servicios pero un Estado que no termine condenando a la actividad privada, a los que quieren trabajar, a los que quieren progresar, que los termine condenando a que terminen cerrando sus empresas o yéndose al exterior porque no encuentran oportunidades en la República Argentina", y destacó que "Por eso la gente nos está apoyando, por eso la gente nos apoya y porque la gente sabe que este es el camino posible para sacar a la Argentina de la impunidad".

En referencia a los mismos anuncios, pero esta vez referido a la reacción de los gobernadores frente a la invitación presidencial de firmar el denominado "Pacto de Mayo", en la provincia de Córdoba, señaló: "Vayan al pacto, Alfredo Cornejo ya lo dijo ayer que va a concurrir y así como lo hizo Alfredo nosotros esperamos que todos y cada uno de los gobernadores radicales y de otros signos políticos, porque esto no tiene que ser una cuestión de partidos, me parece que aquí hay que hacer una gran convocatoria y todos los partidos políticos son bienvenidos a discutir por el cambio, no vamos a discutir para mantener las cosas como están".

Finalmente, con referencias a los caminos elegidos, las leyes y decretos en discusión, aseveró: "Nosotros estamos planteando una hoja de ruta y lo hicimos a través de un decreto de necesidad de urgencia y lo hicimos a través de la ley bases. Sin lugar a dudas la Argentina necesita crecer. Para crecer necesitamos tener una reforma laboral, necesitamos discutir el sistema previsional, necesitamos de regular el Estado".

"Hoy tenemos una maraña de burocracias que impiden que los que quieren producir, que los que quieren trabajar, que los que quieren salir de la pobreza lo puedan hacer. Estamos convencidos de que es impresionante", completó.

