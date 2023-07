Luis Petri, durísimo en Twitter contra los piquetes

Luego de que el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, desaconsejara a los turistas viajar a su provincia ante los repetidos cortes y piquetes que mantienen casi sin circulación las principales rutas, Luis Petri, con intenciones de ocupar el mismo cargo pero desde la lista competidora interna de Patricia Bullrich, salió con un fuerte posteo en Twitter.

Recordemos que los cortes de la provincia norteña causaron la muerte de una turista, que se descompensó arriba de un micro varado, al cual no dejaron pasar para buscar asistencia médica, y todo culminó de la peor manera. Morales afirmó que “No es casual la posición directa del gobierno nacional, hay mucho militante de izquierda y kirchnerista en la zona”, a la vez que radicó una denuncia penal contra los manifestantes que cortaban la ruta.

El posteo del mendocino fue tajante, arrancó diciendo: "La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos", en lo que parece un reproche para el gobernador por no haber suprimido los cortes.

"Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses. Lo mismo pasa con los comerciantes, artesanos, hoteles y posadas, que invirtieron y ahora pueden perderlo todo", continuó Petri, justamente teniendo en cuenta que son grandes atractivos turísticos los que se ven privados de acceso, como Purmamarca o la Quebrada de Humahuaca.

El posteo concluye diciendo: "No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores".