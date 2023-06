La izquierda busca poner en agenda los temas de trabajo y educación

Los candidatos de la izquierda Lautaro Jiménez, precandidato a gobernador, Nicolás del Caño, precandidato a vicepresidente, y Myriam Bregman, precandidata a presidente, dialogaron con Metaverso, (Lunes a viernes de 9 a 11 hs por Ciudadano News), para contar sus propuestas a la vista de los próximos comicios.

Comenzó Myriam Bregman, quien destacó: “Si hay algo que tiene el Partido de Izquierda es que le gusta concurrir a todos los medios, porque hay candidatos que van a algunos medios y candidatos que van a otros, a sus canales, nosotros no somos así y hay que decirlo, porque ir a canales donde ya sabes lo que te van a preguntar, saber que cualquier cosa que digas te la van a aplaudir es fácil, después está la realidad en la calle que no es tan fácil”, a lo que Nicolás del Caño agregó: “Ahora Milei se está quejando que lo invitan menos que antes y lo tratan mal en los medios porque los mismos que lo impulsaron y le dieron aire, ahora se dan cuenta lo que generaron y le empieza a hacer alguna repregunta y ahí trastabilla”.

El mismo candidato sostiene, siempre en referencia a los medios, que “lo que han hecho es girar la agenda a la derecha, y para eso le sirve Milei. Siempre cuento que en una de estas reuniones que hicieron en el Llao Llao el año pasado, un empresario cuando le consultan dice yo no votaría nunca a Milei como presidente, me parece un personaje pintoresco pero sí me gusta mucho que esté todos los días en la tele diciendo las cosas que nosotros creemos y pensamos como la reforma laboral, la reforma previsional y todo lo que Milei dice”.

Myriam Bregman: “con Nicolás estamos recorriendo todo el país y si ves los resultados de las elecciones no fueron bonos para Milei y sus candidatos, incluso un candidato en Neuquén, por ejemplo, había ido en la elección anterior con Carrió, sacó 14 puntos, fue con Milei ahora y sacó 8 entonces, evidentemente hay mucho inflador”, y continuó: “Milei cumple ese rol de correr todo a la derecha, que la agenda política que se instale sea de ultra derecha, como si está bien vender un riñón, un pibe, si hay que terminar con la ESI, algo que es una barbaridad porque se ha demostrado que la ESI a pesar de todas las trabas para su aplicación que tiene, ha servido para que muchos pibes y pibas puedan detectar situaciones de abuso entonces, es una barbaridad enorme decir una cosa así”.

Por ello, sostienen que “nosotros tenemos que romper ese círculo porque es un círculo vicioso que nunca te deja elegir a partir de tus ideas, necesidades, a partir de quien va a defender lo que vos querés. Si vos vas a defender la educación pública en Mendoza no sé…. ¿Lautaro Jiménez y quién más?”.

Bregman insistió que “el voto es la expresión política de todas esas peleas que uno da todos los días. El mecanismo que activaron es el del miedo, no seremos tan buenos, te habremos ajustamos un poco, no fue bueno nuestro gobierno pero el otro es peor".

"¿Te parece que se puede seguir eligiendo así, qué futuro hay para los pibes de este país si lo que le estás mostrando es que tiene que votar por miedo?"

"Para mí es o rompemos eso o es un círculo vicioso de la decadencia a la que están llevando al país que es imparable”.

A la vez, Del Caño sostuvo la necesidad de “la discusión y el debate verdaderamente, porque la crisis que está atravesando el país es gravísima, tenés 40% de pobreza, las niñas, niños y adolescentes mucho más, o la crisis de la educación".

"enés conflictos como Salta con docentes que salen a pelear por la educación pública y el salario y qué hace el gobierno, los mete preso, represión, encarcelamiento y eso genera una movilización impensada de miles y miles que coparon las calles de Salta".

"En Los Ingenios de Tucumán, de Jujuy hubo una huelga muy importante y los trabajadores le impusieron al sindicato, tenés ese problema que los sindicatos patean para el otro lado”.

Myriam Bregman acotó: “Hay que dar esa gran pelea, a mí esto no me hace rendirme, me hace redoblar y la propuesta que hacemos de pelear por trabajo genuino no la hace nadie. Tenemos una propuesta que se podrían crear un millón de puestos de trabajo genuino inmediatamente".

"Si se redujera la jornada laboral a seis horas, se partieran esas horas que quedan libres y vacantes a movimientos sociales, quienes reciben una ayuda social, quienes viven de changas, aplicado solamente a las 12 mil grandes empresas podrías crear inmediatamente un millón de puestos de trabajo genuino con derechos, ¿no te parece que empezaría a cambiar algo de nuestra realidad?”.

Finalmente, Lautaro Jiménez habló de educación : “Es muy importante que entendamos en primer lugar los docentes, las maestras, los profe, que es el peor momento para tener miedo; ya no se trata de defender lo que tenemos que defender que es nuestro sueldo y derechos laborales, ahora estamos al frente de un aula, de comunidades educativas que no tienen cómo comprarle zapatillas a los chicos”, y cerró afirmando “veo que es la política la que está atacando a la educación pública”.