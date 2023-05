La interna del PRO en los ojos de Pablo Torello

Rumbo a las elecciones y en medio de las tensiones que genera una interna los principales referentes del PRO se reunieron ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvieron el expresidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los precandidatos a presidentes del espacio: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La clave de la reunión fue “trabajar unidos”. En ese sentido, Pablo Torello, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires en diálogo con el programa Metaverso por Ciudadano News, analizó el contexto que se vive dentro del PRO.

¿Las encuestas en cuanto a la interna, la mayoría están diciendo que Patricia Bullrich está por sobre Horacio Rodríguez Larreta, usted maneja los mismos números diputado?

Hay que esperar y creo que hay muchos temas para definir todavía, lo que sí veo, por lo menos lo percibo en la calle es que hay mucha gente que sí está apoyando a Patricia Bullrich porque ha dicho lo que la gente está queriendo que es el orden, no quieren más este caos que todo el mundo pasa por arriba del otro, no se puede vivir en sociedad así y me parece que la persona que tenga la capacidad de instalar que lo puede lograr, va a ser la beneficiada por el voto de la gente.

¿Tienen que poner un orden dentro de la casa, dentro del PRO?

Yo disiento un poco con esta visión que tienen los de afuera, porque no creemos que sean todos del PRO, pero la realidad es que cuando uno mira hacia atrás, ves que durante 20 años nunca se discutió nada de liderazgos y sabíamos que Mauricio Macri era el número uno y nadie cuestiona eso, él se hace un costado, y hoy lo que se está disputando es ese poder que deja Mauricio Macri, cosa que a mi no me parece nada mal.

Ayer hubo una reunión entre los referentes del PRO y parte del pedido de Mauricio Macri fue que las asperezas se limen puertas adentro y que haya unidad y consenso ¿se puede llegar a eso?

Yo creo que la oferta electoral es buena dentro de un partido porque el partido mismo va tomando identidad. El PRO está formado por mucha gente y me parece que las diferencias tiene que ser expuestas para que la gente pueda elegir, porque si no vamos a ir a elegir a una persona que pusieron a dedo y a mi me gusta que la gente participe y vote a la persona que cree que es la mejor, eso es la democracia

Lo que está pasando no está pasando desde la mala intención, está pasando desde la disputa de poder, yo le garantizo que todos debajo de eso que se ve que están discutiendo Patricia Bullrich y Horacio estamos todos juntos

No cabe duda que la elección de Jorge Macri como candidato de la ciudad de Buenos Aires es una elección o una designación a dedo de su primo, Maurico Macri.

Sí, pero es también a dedo Fernán Quiróz por Horacio Rodríguez Larreta

Apunto a que hay que demostrarle a su electorado que son realmente diferentes a los que critican

Yo creo que nosotros tenemos que mejorar el sistema de elección de los candidatos, desde ese lado, pero si el votante no está contento, hoy en día nos ponemos a ocuparnos de estas acciones faltando 30 días para el cierre de listas, y la verdad que de esto tenemos que ocuparnos antes, ahora es imposible, la realidad es que siempre la coyuntura nos lleva en Argentina, a hacer todo junto y no se puede, sino siempre estamos en la coyuntura.

¿Son conscientes de que todo esto ha logrado hacer grande a Javier Milei en cuanto a posicionamiento por encima de otras estructuras políticas que tiene años de trayectoria?

Yo creo que Milei y su crecimiento es justamente a raíz del caos del Frente de Todos y la mala gestión que ha tenido.

Mucha gente los ha abandonado, más allá que le puedan dar algo. La inflación está matando a la gente y nosotros no estamos siendo muy razonables, en cuanto a la interna que debería ser más prolija, menos agresiva.

También creo que una vez que se terminen las PASO en agosto vamos tener 60 días hasta las generales para mostrarle a la gente no solamente un plan consensuado con todo el frente sino unión entre el único candidato a presidente que va a quedar por lo menos del PRO. El voto bronca no es Milei por sí mismo, sino que es por defecto de todos nosotros que votan a Milei.