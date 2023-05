La amenaza de Mario Secco a la Corte: "Vuelan todos en pedacitos"

En los preparativos del acto del 25 de mayo, que no solo tiene que ver con el aniversario de la Revolución de Mayo, sino más precisamente de los 20 años de la llegada al poder de Néstor kirchner, el sector continúa preparando lo que llaman la "gran cruzada", que será el acto en el microcentro porteño y anticipan que ese día "va a explotar la 9 de Julio", en palabras de Mario Secco, el intendente del partido bonaerense de Ensenada, para pedir que Cristina Kirchner se postule como candidata a la Presidencia por aclamación.

"El 25 de mayo hacemos una gran cruzada y vamos a explotar la 9 de Julio. Va a ser algo espectacular", sostuvo Secco, quien integra el entorno de la vice, y anticipó que "una gran cantidad de compañeros" ya se sumó a la organización del acto por el aniversario número 20 de la llegada del santacruceño a la Casa Rosada.

En declaraciones radiales remarcó: "El día clave es el 25 de mayo: le vamos a explotar la 9 de Julio. Vamos a hacer el último escenario que tenemos que hacer. Festejamos 20 años de Néstor Presidente y ahí esperamos el gran día.

Es un escenario muy bueno para que la compañera pueda tener un mensaje claro. Nosotros preparamos el 25. Con mucha fe, esperanza, deseo, somos un montón de dirigentes que nos estamos poniendo al frente y vamos con esa alegría al 25 de mayo, en búsqueda de lo que quiere la gente".

Las amenazas

Pero Secco no se detuvo en su deseo de hacer un acto multitudinario para convencer a Cristina de ser candidata, porque tomando el tema de la condena de la Vice tras ser hallada culpable en la causa vialidad, y en caso de que la Corte Suprema ratifique la condena e inhabilitación perpetua en su contra, dijo que sería "la gota que rebalsa el vaso".

"Rompemos la proscripción. Si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar: vuelan todos en pedacitos", lanzó el intendente kirchnerista en referencia a los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

"Le tienen terror a Cristina, porque es la única que tiene capacidad y coraje de hacer lo que tiene que hacer para darle tranquilidad al pueblo argentino de que pueda llegar a fin de mes y tenga la heladera llena, no como ahora. La única que puede llevar adelante lo que ella dijo en el Teatro Argentino de La Plata es ella misma", agregó, porque considera que la ex mandataria "es la esperanza del pueblo argentino" y destacó que "cualquier candidato del Frente de Todos no llega a los 10 puntos y Cristina tiene más de 30".

"Cristina nota continuamente la demanda de una sociedad muy importante. No hay ningún dirigente al que le estén pidiendo tanto como a Cristina que se presente", completó.