Hace unas semanas, un candidato de Javier Milei renunció a participar de las PASO luego de proferir declaraciones que resultaron discriminatorias contra Franco Rinaldi, precandidato a diputado por la lista de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que aseguró que Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado. Y lo digo con respeto y sin mala leche”.

Ahora el que está en tela de juicio es justamente quien fue discriminado, Franco Rinaldi, luego de un video donde se lo ve declarando peyorativamente contra los gays y los pobres. Por ese motivo, miembros de Juntos por el Cambio pidieron que se lo sacara de la lista y, ahora, se expresó al respecto el precandidato a la presidencia de JxC, Horacio Rodríguez Larreta.

"Estoy totalmente en desacuerdo con estos dichos, totalmente en desacuerdo. No nos representan, no me representa y además, no solo lo digo, el trabajo que hemos hecho para mejorar la vida de la gente que vive en todos los barrios vulnerables de la Ciudad, incluido la 31, es histórico, nunca se había hecho", expresó Horacio Rodríguez Larreta en el programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre.

"Pero repito, estoy profundamente en desacuerdo con todos estos dichos. Lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo, lo digo, nobleza obliga", agregó. De cualquier forma, se desligó del pedido de la candidata a diputada nacional de la UCR porteña, Mariela Coletta, quien pide que se lo saque de la lista. "No es un funcionario de la Ciudad. No estoy de acuerdo con sus dichos, hay un Comité Electoral, no sé cómo se llama, Consejo Electoral, que define las listas", comentó el candidato.

Sin embargo, Jorge Macri respaldó a Rinaldi, quien había dicho: "¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, y "¿Qué hago con la Villa 31?. Es un problema complicado. Lanzallamas", y que luego se defendió asegurando que había proferido esas frases en el marco de un espectáculo humorístico.

El primo del expresidente Mauricio Macri comentó: "sin ninguna duda, ha cambiado el paradigma" del humor y que "tiempos distintos". "También creo que sus disculpas son sinceras. Hoy hablé con él varias veces y sé que se está disculpando del corazón. Hay un aprendizaje en él. Yo me quedo con esa parte".

Luego apuntó contra la UCR y el pedido de que se remueva a Rinaldi de la lista, asegurando que "hay una postura de la UCR" que se opone a que sea "precandidato a jefe de Gobierno porteño" a pesar de "cumplir con los requisitos". "Hay un mecanismo de sectores, que no sé quiénes son, que prefieren que la gente no elija”, concluyó.