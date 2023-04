Guadalupe Tagliaferri: "Milei ofrece más caos"

Luego de su visita por San Juan, la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri pasó por Mendoza, donde compartió agenda con sus compañeros de la cámara alta, Alfredo Cornejo y Mariana Juri. En un alto en sus actividades, la legisladora, habló en exclusivo con Ciudadano News y dejo definiciones de alto voltaje político.

"Vengo a acompañar a nuestro candidato del frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, con quién además tengo el honor de compartir en el senado de la nación", comenzó su relaro Tagliaferri, además señaló que "es importante recordar que el país necesita un cambio después de 20 años de gestión del Kirchnerismo".

Por este motivo, enfatizó "la importancia de las elecciones en cada una de las provincias, servirán como un anticipo de la fuerza que hay que tener en las PASO y en noviembre" (en referencia a las elecciones generales).

Consultada por la última aparición de Cristina Fernández de Kirchner, Tagliaferri fue contundente: "No me dejo nada lo que dijo, viven en una realidad paralela, en su contienda personal, que nada tiene que ver con los problemas de la gente. Están mirando su propia preocupación cuando son Gobierno. Los argentinos están desahuciados".

Pocas horas antes de la entrevista, en el partido de San Isidro, se llevó a cabo una reunión con los líderes del PRO, la foto de la jornada dejo ver la centralidad de Mauricio Macri y a su lado estaba Horacio Rodríguez Larreta.

Las imágenes en la política suelen esconder un mensaje, ante esta pregunta, la exministra de Desarrollo y Hábitat de CABA dijo que "no es importante como se sentaron" restándole importancia al significante, pero sí puso en valor el significado "necesitábamos dejar en claro que la unidad del PRO es inquebrantable".

Sobre el mismo tema, dejó una definición importante y un mensaje para la interna de su partido, "no se hace política con fotos, ni por Twitter vociferando eslogans" Luego, con tono conciliador marcó la cancha, "sí hubo algunas expresiones desafortunadas que nosotros no respondimos, porque creemos en nuestro espacio (el Larretismo) que el enemigo es el Kirchnerismo, no adentro de nuestro espacio".

Ante el crecimiento de Javier Milei en las encuestas y consultada por si esto preocupa a Juntos por el Cambio, sostuvo que "Milei es una expresión de un hartazgo genuino de la gente" luego continuo diciendo "es difícil explicarle a la gente que no somos todo lo mismo" en clara alusión al Kirchnerismo.

"La Argentina tiene problemas complejos, que requieren de respuestas complejas y consensos. Los gritos, la grieta, insultarnos por Twitter, decir eslogan como te pongo vallas y te soluciono todo en dos minutos, la inflación te la bajo a garrotazos. Eso es mentira y lo que nos trajo hasta acá. Lo que ofrece Milei es más caos, es más angustia de la gente. Contar eso es una responsabilidad de Juntos por el Cambio". Concluyó Tagliaferri.