Federico Angelini, vicepresidente del PRO, expresó que ese partido no dará “libertad de acción” para el balotaje y que, pese a las diferentes visiones internas, el espacio “no se va a romper”.

“El PRO no nació para la libertad de acción, sino para dar definiciones políticas”, remarcó Angelini en declaraciones radiales. A continuación, consideró que: “Tirarla afuera, que es libertad de acción, no me parece lo más acertado”. Luego, explicó que siempre va a estar “a favor de las ideas de la libertad” y que el PRO “no se va a romper”.

En otro aspecto, aseguró que "nada que sea con Massa puede ser una mejora” en función de la posible postura que podrían tomar desde el espacio en la reunión que mantendrán con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y la diputada nacional, María Eugenia Vidal.

Miembros del partido, que prefirieron el anonimato, aseguraron que antes de apoyar a Massa se “cortan las manos” y eso “podría ser irreconciliable” en caso de que la Unión Cívica Radical (UCR) decida apoyar al candidato de Unión por la Patria.

La relación entre los partidos podría resquebrajarse, más después de que la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, adelantó su postura a favor de apoyar a Sergio Massa. “Ellos salieron sin ninguna consulta a decir lo que iban a hacer”, recriminaron desde el PRO.