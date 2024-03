Después de algunas vacilaciones y toma de posiciones entrecruzadas al Gobierno nacional decidió convocar a los gobernadores provinciales para dar los primeros pases en la concreción de lo que Javier Milei denominó el Pacto de Mayo a firmarse en Córdoba el día de la fecha patria.

Desde el mismo momento de la convocatoria presidencial surgieron las voces de los mandatarios a favor o en chazo así como también las actitudes vacilantes.

Demostrado el interés de la mayoría en dialogar y acordar políticas fiscales y económicas, hubo voces de la Casa Rosada que no tranquilizaron, como la del difusor del pensamiento presidencial, Manuel Adornis, quien acotó que con estos encuentros no se busca ningún consenso si no "el bien de los argentinos".

También surgió desde el gabinete la frase: "que venga el que quiera". Comentarios que pueden resultar difíciles de digerir para algunos dirigentes.

La reunión está prevista para este viernes a lasa 15 en el salón Eva Perón de la Casa de Gobierno.

A pesar de las posibilidades barajadas, la convocatoria es amplia, para todos, y destinada a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “sin distinción”. Así fue definido en una reunión matinal entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El objetivo es retomar las discusiones que quedaron truncas tras la quita de fondos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo y sentar las bases necesarias para avanzar en futuros acuerdos.

Si bien los representantes de las provincias kirchneristas se mostraron reticentes a las primeras medidas económicas, la llave de la ecuación la tiene Axel Kicillof (Buenos Aires), quien en las últimas horas, anticipó en declaraciones televisivas que “si es una reunión para trabajar” estará presente.

De esta forma, podría destrabar la negativa de Sergio Zillioto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), y condicionar a los que aún no han hecho pública su definición como Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

La lista de los 14 o 15 que inicialmente esperaba que asistan a Casa Rosada podría transformarse en un numero mayor. La concurrencia obligaría además al presidente Javier Milei a permanecer en el encuentro que, está previsto, lo encabecen Posse y Francos, aunque no se descarta que el mandatario pase a saludar. El ministro de Economía, Luis Caputo, no dará el presente porque estará en el BID.

Fuentes de Gobierno anticiparon a esta agencia que debido a que se trata de la primera reunión tras el llamado al 25 de mayo, es posible que el debate sobre los 10 puntos establecidos por el pacto federal quede reservado para otro encuentro y en esta oportunidad se aborden reclamos “más urgentes”.

A pesar de que los funcionarios que responden a Milei acusan que los llamados están en curso, los mandatarios provinciales se escudan en que “hasta el momento” no recibieron invitación formal a asistir a Casa Rosada.

Con el Pacto de Mayo como horizonte, a 80 días, el Presidente busca la sanción de la Ley Bases y está dispuesto a restituir el Impuesto a las Ganancias, y a rediscutir bienes personales, la moratoria, y el blanqueo.

En ese camino, el Poder Ejecutivo intenta mantener los aspectos centrales del la ley original, y estudia la posibilidad de enviar proyectos satélites que la respalden y que incluyan reformas previsionales, laboral y fiscal, aunque todo permanece en estudio.

A pesar del llamado general, se esperan nuevos encuentros en los próximos días debido a las ausencias notificadas como la de Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan), quienes asistirán a la Feria Minera de Canadá.