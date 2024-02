Como una sentencia filosófica Javier Milei dijo en una entrevista televisiva citó a lo que llamó el primer principio de la Economía: "Administrar la escasez porque no hay de todo para todos", acto seguido se preguntó ¿Cuál es el primer principio de la política? Ignorar el primer principio de la economía.

El jefe del Estado se recostó como siempre lo hace en su firme convicción de que los objetivos no se negocian refiriéndose a la eliminación de Banco Central, la eliminación de la inflación, eliminar el déficit fiscal y la dolarización.

En un reportaje concedido a La Nación+ reafirmó que la inflación está causada por la emisión excesiva y el déficit fiscal refutando a lo afirmado por la ex vicepresidenta Cristina Fernández que le atribuye la inflación a la devaluación del peso. Además explicó que se estaría a muy poco de dolarizar la economía aunque incluyó que las transacciones se pueden hacer con diferentes monedas a elección de las partes.

Al respecto asegura que se está trabajando en eso pero faltan algunas etapas, entre ellas, modificar o eliminar el rol del Banco Central.

Milei insiste desde su posición en el cargo más alto del Estado en que éste es una organización criminal que se basa en la violencia porque obliga a los ciudadanos a pagar impuestos en forma coercitiva. Acto seguido se le preguntó sobre el sostén de la educación pública por parte de la Nación y lo descartó aclarando que eso es responsabilidad de las provincias por lo que deberán hacer un ajuste para pagar los gastos.

No vaciló en calificar a los políticos que no lo apoyaron de corruptos y delincuentes por lo cual descarta todo tipo de consenso y fustigó a los que se benefician de los privilegios y las cajas negras como califica a los fideicomisos de origen y fines poco claros. En ese aspecto prometió eliminarlos siempre y cuando se lo pueda realizar por decreto.

También hizo referencia a la caída del proyecto de Ley Ómnibus al señalar que para él no fue una derrota "porque para tener una ley mala mejor es no tenerla".

Entendiendo que el proyecto naufragó por no tener los votos suficientes se le preguntó sobre la posible unión con el PRO dado el apoyo que el macrismo le dio a La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. el entrevistado no dudó en contestar: “la tabula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos”, pero aclaró:

“Para los traidores no hay tábula rasa”.

El concepto "anticasta" no quedó fuera de la conversación, a eso se refirió cuando interpretó lo ocurrido con la frustrada ley de Bases diciendo que está bueno que la gente sepa que no se aprobó porque a los políticos no les interesa perder sus privilegios. "Así en 2025 vamos a limpiar de delincuentes el Congreso", refiriéndose al recambio legislativo de medio tiempo.

La inflación no estuvo ausente de la entrevista más cuando hoy se dio a conocer el índice de 20,6% correspondiente a enero, y ante la pregunta inevitable respondió que "es un número horroroso pero hay que mirar dónde estábamos y que hemos evitado la hiperinflación.

Al final de la entrevista relató la visita al Vaticano y calificó como algo maravilloso el encuentro con el papa Francisco y después de las muestras de cordialidad Milei aclaró “Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis dichos del pasado”. “Su Santidad, había cosas que no entendía. ¿Quién no cometió error en su juventud?, me dijo”.