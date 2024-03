El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, disertó en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y dejó varias definiciones claras acerca de la dirección que imprimirá a su gestión aún en tiempos de recortes presupuestarios y motosierras funcionando.

El titular de la cartera de Defensa explicó que durante las gestiones que lo precedieron, “se destinaron fondos para la defensa en base a conceptos vacíos como la defensa defensiva, la ausencia de hipótesis de conflicto y otras formas que contribuyeron significativamente a la degradación del instrumento militar”.

Luis Petri explicó sus planes para las Fuerzas Armadas al sostener que deberán estar preparadas para “...poseer las capacidades suficientes al fin de evitar que nuestro territorio se vea comprometido por una acción agresiva, sea de una agresión externo estatal o sea de una agresión de un agente externo no estatal, como por ejemplo lo son hoy las amenazas terroristas que requieren necesaria y decididamente del accionar complementario de las Fuerzas Armadas de la República Argentina”.

Acerca de los impedimentos legales y normativos para intervenir dentro del territorio nacional para combatir amenazas, el ministro Petri aseguró, “… no vamos a permitir que por razones ideológicas se desnaturalice el espíritu de la Ley de Defensa Nacional que claramente no limitó el accionar de las Fuerzas Armadas a la hipótesis de conflicto externo estatal, muy por el contrario, aún en 1988 ya dejó librada la posibilidad del accionar de las Fuerzas Armadas ante la hipótesis de una agresión externa no estatal"

"Cuando uno revisa y repasa lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se preparan las Fuerzas Armadas ante agresiones terroristas, particularmente después de 9-11, da cuenta que en todos los países, con distinta intensidad, pero en todos los países las Fuerzas Armadas intervienen, directa o indirectamente, complementando o a la par de las Fuerzas de Seguridad a la hora de prevenir y desalentar el accionar terrorista en los países de la región”.

Acerca de los ataques de Hamas en territorio de Israel, Luis Petri explicó que “ una muestra concreta de las consecuencias que tiene el creciente desafío internacional que plantean las organizaciones terroristas guiadas bajo los designios de Irán"

"Argentinos aún secuestrados en manos de Hamás nos hace conscientes de la tragedia de la guerra, de las complejidades que tienen los ambientes operacionales urbanos a la hora de rescatar a los rehenes y de lo presente que se encuentra la comunidad internacional para brindar algún tipo de solución al desastre humanitario que creó Hamás sobre su propia población”.

Finalmente anunció: “…al igual que lo hice con Hezbolá, me encuentro abocado por pedido del señor presidente para que Hamás sea reconocido como lo que es, un grupo terrorista y una amenaza a la seguridad nacional”.