El Gobierno tiene los votos para la Ley Ómnibus

Tras horas de tensas negociaciones, finalmente el Gobierno ya tendría asegurada la votación en general de la Ley Ómnibus, formalmente llamada Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El número llega luego de la confirmación del voto a favor de la Unión Cívica Radical.

El oficialismo ya contaba con el apoyo del bloque del PRO y de Innovación Federal, y la aprobación en general, de todos modos, no significa de todo el paquete, sino que luego tendrá que consensuar para la votación en particular, artículo por artículo, donde no se descarta podría sufrir algunas derrotas.

El conteo hasta ahora da 38 votos propios de La Libertad Avanza, 37 del PRO, nueve de Innovación Federal, y se suman aliados como Carolina Piparo y Lorena Macyszyn de Buenos Aires Libre, José Luis Espert de Avanza Libertad, Paula Omodeo de CREO y Álvaro Martínez de La Unión Mendocina. También acompañan dos diputados de Por Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal y dos de Producción y Trabajo, tropa propia del sanjuanino Marcelo Orrego.

Los 34 integrantes del bloque radical se comprometieron no sólo a dar quórum sino a votar a favor de la iniciativa en general, un triunfo del jefe de la bancada, el cordobés Rodrigo De Loredo, quien explicó: “En una extensa reunión de nuestro bloque, adelantamos que desde el conjunto del radicalismo daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la ley ómnibus mañana y acompañaremos en general la Ley. Entendemos la responsabilidad de la hora y las urgencias del país. Daremos las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Defendemos ideas y el interés del país. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre”.

Por el lado de Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, también hicieron público su apoyo: “Hay que hacer un esfuerzo para que la ley salga y el gobierno tenga instrumentos que el Presidente (Javier Milei) considera importantes”, señaló Pichetto, agregando que habrá "temas más complejos que otros" y llamó a “intentar que el proyecto de ley pase con media sanción al Senado. La emergencia y la delegación la tuvieron todos los gobiernos y en eso hay que cumplir, no hay que ser hipócritas".

Hasta el viernes la Coalición Cívica votaba en contra, posición que cambió con el retiro del paquete fiscal. Los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein se despegarían del resto y votarían en contra de la iniciativa, y está en duda lo que hará Margarita Stolbizer, que hasta la semana pasada tenía una visión muy crítica de la ley ómnibus.

La sesión, calculada en 40 horas de duración, arranca a las 10 de la mañana del miércoles, y los detalles se conocerán luego de la reunión de Labor Parlamentaria de hoy a las 19.

Los puntos de discordia para la discusión en particular son en materia de delegación de facultades y privatizaciones, las materias tarifarias, energéticas y de seguridad.

Para lograr acuerdos se eliminaron, por ejemplo, el artículo que habilitaba la "disolución" de empresas públicas, universidades nacionales y organismos autárquicos como el INTA y el Conicet. También se eliminó la autorización para vender los activos de la cartera del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSés).