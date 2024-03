Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, dijo a Ciudadano News que el partido y el bloque ve con buenos ojos la propuesta de Javier Milei de convocar al llamado pacto del 25 de mayo en la provincia de Córdoba. También valoró el cambio de tono y destacó que realizó un diagnóstico detallado de la realidad de la Argentina.

Durante su visita a Mendoza con motivo de la Fiesta de la Vendimia, De Loredo se hizo presente en el Agasajo de Bodegas de Argentina en el Espacio Arizu y comentó que "el mensaje en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación dejó de lado el discurso de campaña y "esloganero" pero que fiel a su estilo él llamó una ley contra la casta pero que son un conjunto de disposiciones por las que el radicalismo brega desde hace muchos años", de "de todos modos, agregó, en principio examinaremos los detalles pero es una muy buena noticia para nosotros porque están todas vinculadas a una mejora institucional del país".

Entre las propuestas de espera con expectativa el radicalismo el entrevistado destacó temas como ficha limpia, democratización del sindicalismo, austeridad y ajuste a la política. Si bien elogia la convocatoria a un pacto, el diputado radical destacó que "Milei sigue fiel a su estilo e insiste en ocupar su terminología en el que descarta la palabra consenso".

Para la UCR no da lo mismo usar uno u otro término, según manifestó el legislador cordobés señalando que "para nosotros la Argentina saldrá adelante si se concretan políticas públicas que se sostengan en el tiempo por eso nosotros sostenemos que el pacto del 25 de mayo es una gran oportunidad para el país y nosotros vamos a apostar a ello".

De Loredo también señaló que con la convocatoria "el Presidente reconoce que las reformas que el país necesita deben pasar por el Parlamento y concretarse en las leyes que al país necesita, que es una manera que asegura la llegada de inversiones".

Respeto al Congreso

Tras las constantes advertencias de Javier Milei que si no lo acompaña la política igual seguirá adelante con las reformas, el diputado radical dijo "puede ser polémico lo que digo pero puede seguir adelante con las reformas sin el Congreso, pero que en general no le va a ir bien por la precariedad de las resoluciones, la no sustentabilidad de las mismas, la poca confianza y la falta de tractivo a las inversiones que la Argentina necesita para ingresar en una senda de crecimiento".

Consultado sobre la expectativa de La Libertad Avanza de convertirse en mayoría legislativa tras las próximas elecciones de renovación en el Congreso, De Loredo fue contundente: "Me tiene sin cuidado las especulaciones políticas en la Argentina, faltan casi dos años, que en este país es un siglo en un contexto de mucha fragilidad económica y social y una angustia muy grande".

En el reportaje De Loredo no evadió referirse a la situación actual de la Unión Cívica Radical con la nueva conducción del presidente del Comité Nacional Martín Lousteau, sobre lo que expresó "mi partido está muy bien, teniendo en cuenta que tiene distintas miradas y matices y tiene la capacidad de conjugarlas, entre otras cosas porque representa toda la territorialidad argentina y las realidades de determinadas geografías no son siempre las mismas".

Sobre la capacidad de comunicar y difundir sus posiciones del radicalismo, De Loredo dijo que frente a la ansiedad de protagonismo de la UCR hay que considerar que la sociedad ha votado a otros dirigentes por lo que estamos todos expectantes de que le vaya bien al país", concluyó.

Entrevista: Enrique Villalobo