Cúneo Libarona dijo que el régimen judicial "ha fracasado"

En la ronda de debates en el Congreso por el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" participó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aseguró que es “el futuro”, y reconoció que la Argentina tiene “un régimen en materia de Justicia que ha fracasado”.

El funcionario expuso en el plenario de comisiones donde se debate el proyecto de ley ómnibus, y afirmó que la iniciativa “apunta a dar herramientas para da runa respuesta rápida y acorde a la crisis que estamos transitando. No me interesa hablar de herencias. Sí me interesa hablar de futuro y esta ley es el futuro”, sentenció el abogado.

“La concepción del señor Presidente es recuperar la libertad que garantiza nuestra Constitución Nacional y pregonaban los fundadores de nuestra patria”, agregó Cúneo Libarona, y puntualizó: “hoy tenemos un régimen en materia de Justicia que ha fracasado, un régimen procesal que fracasó, un código penal que necesita ser reformado”.

Desde su ministerio “se va a trabajar ansiosamente, atacando todos los males que nos azotan a todos, desde la delincuencia común, la trata, el narcotráfico, la corrupción y hechos graves que nos dañan”, continuó.

Y terminó concluyendo que “En ese marco, con las mejores intenciones y por personas muy preparadas que estudiaron, se dictaron distintas medidas amplísimas con el propósito de cambio y de crear un país que se ponga de pie y camine”.