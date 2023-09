Cómo repercuten los resultados de Mendoza en el escenario nacional

El triunfo de Alfredo Cornejo, además de sus implicancias en la provincia, también tiene su efecto en el plano nacional, donde es uno de los referentes radicales a nivel nacional, y también figura siempre cercana a la candidata presidencial, Patricia Bullrich.

Bien vale entonces la consulta sobre esos efectos, y el constitucionalista Daniel Sabsay arrancó su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano.News) aludiendo a esta elección: “Me alegro mucho, estoy a favor de la candidatura de Patricia Bullrich y Luis Petri como vicepresidente. Creo que nos sorprendió, incluso al propio Cornejo, ganó con una ventaja que superó las previsiones y una vez más las encuestas se equivocaron”.

Esta percepción venía desde las PASO presidenciales, porque “De Marchi estaba entroncado con Milei, Milei había ganado la provincia, se pensaba que eso se podía proyectar sobre De Marchi, y además se demuestra que hay una diferencia muy grande entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre a nivel local, en particular con este personaje como es Milei, que después se niega que haya apoyado”, afirmó.

“Ya sabemos cómo es la técnica, pero evidentemente era su candidato, y lo otro, la debacle del peronismo. El peronismo ni en la provincia ni en ninguna parte jamás perdió con un poco más de 14 puntos”, sentenció.

Fortalece a Bullrich

“Creo que para Patricia Bullrich esto es un espaldarazo muy grande”, precisó Sabsay, “porque la carta fuerte es la cantidad de triunfos provinciales. Provincias claves que eran tradicionalmente peronistas, el caso de Chaco que sorprendió a todos, el caso de San Juan, San Luis, Santa Fe -era casi sinónimo de peronismo Santa Fe, una provincia importantísima por la cantidad de población, por riqueza y demás-. Evidentemente eso, quiérase o no, va a tener una proyección y vamos a ver qué pasa todavía”.

Las elecciones que quedan, en Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, coinciden con las generales a presidente. Y sobre este escenario, el abogado estimó: “Entre Ríos aparentemente sería un triunfo de Frigerio, del PRO, prácticamente descontado. El caso de Ciudad de Buenos Aires pienso que también va a ganar muy fácilmente Jorge Macri, con lo cual ya tenemos dos distritos muy importantes”.

Por ello, “La gran incógnita es Provincia de Buenos Aires, que ahí se debe ganar. Ya vimos lo que ocurrió cuando en una oportunidad de La Rúa ganó a nivel nacional, recordemos que eso no se proyectó sobre lo que pasó el provincia de Buenos Aires y de alguna manera fue el principio del fin”, analizó.

Más presentismo

Además, consideró que en las generales “va a haber una gran cantidad de votantes que no votaron y ahora van a votar, que se dio también en Mendoza, que se engrosó bastante el padrón electoral”, y es llamativo el pronóstico que hizo sobre ellos: “Esos creo que van a ser más propicios a votar no por Milei, ni por Massa, a mi modo de ver son votos de Patricia. Los votos de los otros dos ya están fidelizados. Sabemos que es así, en el caso de Patricia no”, aseveró.

A la hora de explicarlo, manifestó: “Las PASO son un diagnóstico parcial, la gente después reflexionó. Se suman nuevos votantes y las diferencias son grandes, pasó con Macri, cuando gana, incluso cuando pierde el modo que engrosó su capital electoral, más de 10 puntos. O sea que no es algo que se nos antoja. Los datos van demostrando en el pasado que esto ha sido así”.

Y a partir de ello arriesgó “la impresión que Bullrich en su discurso va a cargar contra Massa porque aparentemente Milei, más se lo toca, más blindado está”, en lo que consideró un fenómeno parecido al de Trump, Bolsonaro, “que a la gente le importa en lo mínimo lo que se diga, hay un fanatismo tan fuerte, como pasó con Perón en su momento. Pienso que ella tiene sobre todo, que pegar contra Massa, pero es muy subjetivo”.

Esta última aseveración contradice lo que marcan las encuestas, que dan fortalecido al líder de La Libertad Avanza. “Veía en últimas encuestas, con todo el valor que puede darse, se equivocan mucho”, opinó Sabsay, “la gente responde cualquier cosa o decide a último momento.

Pareciera que muchos, hay un porcentaje de votos desencantados de un 2 a un 4% que no volverían votar a Milei, y eso va engrosando el caudal de Patricia, eso ya se está produciendo. Por eso pienso que será fundamental el debate”.

Dolarización

Consultado sobre la dolarización, y la expresión al respecto del presidente del máximo tribunal, que la consideró ilegal, expresó: “Coincido con el análisis que ha hecho el presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosatti, cuando sin pestañeo considero que era abstracto.

Todavía no se planteó ningún caso judicial y me parece que una figura de su relevancia pudiera mostrar lo que la Constitución dice. La constitución claramente establece que hay que defender el valor de la moneda y por otro lado lo ve como un atributo de la soberanía nacional”.

Entonces, “lo que no se podría hacer es sustituir una moneda por otra. No se puede sustituir el peso por el dólar. Ayer veía en el programa de Lanata y analizaron los tres países dolarizados, Ecuador, Panamá, y en todos los resultados fueron muy negativos para el poder adquisitivo de la gente. No es cierto que no hubo inflación, fue más pequeña pero en ese marco sumamente negativa para el poder adquisitivo de la gente”.

Así, sobre una eventual presidencia de Milei, concluyó: “Creo que demuestra una enorme debilidad que tendría un presidente que estaría, por un lado, casi sin legisladores, ni en Senado ni en Diputados, mucho menos de lo que le pasó Macri en 2015 que ya le fue tan difícil. Prácticamente sin intendentes, con una cantidad de legisladores que imposibilitan el juicio político. Una debilidad nunca vista, en esas condiciones elegir a alguien es de una gran irresponsabilidad”.