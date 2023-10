Coloquio de IDEA: Bullrich prometió "sacar todas las trabas impositivas"

Patricia Bullrich, expuso sus propuestas económicas en el 59° Coloquio de IDEA, donde fue aplaudidad por un auditorio empresario repleto, siendo la única postulante nacional que asistió al evento.

Llegó a Mar del Plata a bordo del "Patomóvil", un micro ploteado con su foto, acompañado por la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el candidato a gobernador provincial de su espacio, Néstor Grindetti; los ex ministros Hernán Lacunza y Esteban Bullrich; y los dirigentes de su sector Dante Sica, Hernán Lombardi, Eduardo Amadeo y Silvia Lospenatto, entre otros.

Así, se convirtió en la figura excluyente de esta edición, ante la desangelada presencia de Alberto Fernández ayer, donde no se escuchó un solo aplauso. Ante los empresarios que colmaron el recinto del Sheraton, justo cuando Milei hacía su "contra coloquio" en un restaurante.

Entre otros puntos, la candidata planteó su idea de un nuevo sistema de indemnizaciones mas amigable para el empleador, a fin de terminar con "la industria del juicio".

"Nuestro régimen laboral tiene que tener un 60% de baja del régimen de indemnizaciones. Tres años, tres sueldos. Diez años, diez sueldos. Hay que derogar las leyes que han destruido el régimen de indemnizaciones, empezando por la 24.013", dijo Bullrich.

También prometió: "Vamos a presentar la nueva carta orgánica del BCRA que va a tener prohibición de cepos y prohibición de emisión".´, pasos necesarios para recuperar la "solidez fiscal" y "sacar todas las trabas impositivas, porque Argentina tiene costos adicionales que no le permiten ser competitiva".

"Tenemos que sacar inmediatamente el cepo, que ningún funcionario de tercera o cuarta línea pueda cerrarte las importaciones o las exportaciones. "Que esté prohibido prohibir, que un funcionario no te pueda cambiar las reglas de tu negocio", resaltó.

Con cierta ironía, la candidata de Juntos por el Cambio recordó el viaje que hizo el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex presidente Mauricio Macri al Foro Económico de Davos, en 2016. "Lo llevamos a Massa a Davos y a los seis meses nos metió una ley anti despidos, lo más anticapitalista que hay". "Lo llevamos a Davos y no aprendió mucho en Davos", chicaneó la ex ministra de Seguridad, a 17 días de las elecciones nacionales.

Luego, lo criticó durante una conferencia de prensa al contestar una de sus afirmaciones de esta semana, cuando Massa dijo que en Juntos por el Cambio había "desesperación" por mantener la idea de que podían ganar, cuando ya estaba perdida. "En primer lugar, Massa salió tercero, que se acuerde, salió tercero", aseguró Bullrich, y consideró que hubo un "juego conjunto" entre el ministro de Economía y el libertario para elegirse como adversarios.

"Massa salió tercero, y se tiene que recordar que, además, no solamente salió tercero en agosto, sino que ahora está mucho más atrás en la competencia por el desastre que está haciendo en la economía argentina, la desesperación a la que está llevando a todos los hogares argentinos con la inflación. La gente no puede más, la gente no puede más y sabe que esto es su responsabilidad, de que el que se vendió como superministro y hoy es un superdesastre", completó.