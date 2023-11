Asunción de Milei: cómo será la asistencia de los mandatarios de la región

La victoria de Javier Milei en el balotaje generó en la región una recepción dispar, que fue de la celebración al repudio, y frente a la asunción del 10 de diciembre ya se especula con invitaciones, asistencias y desplantes.

La noticia fue bien recibida por el gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay, esperando mejores relaciones bilaterales, así, el mandatario uruguayo llamó al presidente electo argentino pasadas las cuatro de la mañana del lunes, según contó Milei en una entrevista radial: “Esto fue muy divertido porque a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, hablé con el presidente Lacalle Pou, que estaba en la Muralla China.

Me invitó a Uruguay para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que juntarnos para resolver. Dado que tenemos mucha afinidad, lo vamos a resolver asado mediante”.

Se supo que el embajador de Uruguay en nuestro país, Carlos Enciso, estuvo en contacto con la canciller designada Diana Mondino, con quien tiene una muy buena relación. Habrá entonces rápidamente una bilateral, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y luego del 10 de diciembre, y Lacalle Pou asistirá a la ceremonia.

El triunfo de Milei también fue recibido con expectativa en Paraguay, con quien hay un conflicto por el cobro del peaje en la hidrovía. El presidente paraguayo Santiago Peña ya habló con Milei y lo invitó a visitar su país.

La respuesta del presidente fue positiva aunque pidió tiempo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, conversó con la futura canciller argentina, Diana Mondino.

En Brasil, Lula da Silva criticó lo que llamó la “nueva experiencia” en el continente americano, al referirse, sin nombrarlo, al futuro gobierno argentino. En su programa Conversación con el Presidente elogió la capacidad de diálogo del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con países que no tienen el mismo color político que Brasil, pero advirtió: “Solamente espero que no vaya atrás de esta nueva experiencia que surgió por el continente, espero eso”.

Lula no acudiría a la ceremonia de asunción porque se sintió ofendido en términos personales por los insultos de Milei, y la conversación mantenida entre Milei y Bolsonaro fue minimizada. “Esa llamada no afecta al Gobierno brasileño. No impedirá que tratemos la relación con Argentina como una relación de Estado”, explicó Celso Amorim.

El presidente chileno, Gabriel Boric, mantuvo una conversación con Javier Milei, en la que “se puso por delante el bienestar de ambos pueblos”, informó la Presidencia chilena. Boric había comunicado su intención de hablar con Milei y había remarcado la importancia de mantener la “continuidad histórica” de las relaciones de ambos países pese a las “diferencias políticas”.

El mandatario chileno todavía no confirmó si asistirá a la ceremonia de investidura, algo que dependerá de “su agenda“, pero su equipo está conversando sobre la posible asistencia a la toma de posesión del presidente electo argentino el próximo 10 de diciembre

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó al presidente electo de “neonazi”. “Ganó la extrema derecha neonazi en la Argentina. A los argentinos y a las argentinas les decimos: ustedes eligieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano”, opinó, y está claro que no hay chance de que asista al traspaso del mando.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó la elección como un gol en contra del pueblo argentino. “Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol”, dijo. “Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista”, cerró.

Gustavo Petro, de Colombia, también criticó el triunfo de Milei, al considerarlo “triste para América Latina”. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió, mientras que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele le respondió a Petro con un mensaje irónico: “Ahora dilo sin llorar”, escribió, con un emoji de risa.

Bukele fue uno de los mandatarios internacionales con los que Milei se comunicó en las primeras horas posteriores a su triunfo. Todavía no está confirmado si el presidente salvadoreño viajará para la asunción.

En Bolivia, Luis Arce saludó la decisión de Argentina, le deseó “éxitos” a Javier Milei y aseguró que se trabajará para que existan “relaciones firmes” entre ambos países. “El Estado Plurinacional de Bolivia siempre será respetuoso de la voluntad democrática de nuestros pueblos.

Deseamos prosperidad al hermano pueblo de Argentina y éxitos a su presidente electo, Javier Milei. Trabajaremos para que las relaciones entre nuestros pueblos sigan firmes como hasta ahora, con base en la hermandad, complementariedad y respeto mutuo”, escribió en sus redes sociales.

Pero Evo Morales fue directamente descalificador: “nunca vamos a desear éxito al fascismo, ultraderechismo y neoliberalismo que insulta al Hermano Papa de los pobres @Pontifex_es, ofrece la venta de órganos y agrede a pueblos hermanos como China, Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua para apoyar al sionismo genocida y al imperialismo yanqui desde América Latina”.