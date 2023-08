Este miércoles, familiares de las víctimas del ARA San Juan pidieron ante la Cámara Federal de Casación Penal que se revoque el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en lo relacionado con la causa que investiga si hubo seguimientos y espionaje ilegal contra parientes de la tripulación en el año en que el buque se hundió.

En este marco, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los submarinistas del ARA San Juan. “Los abogados querellantes estuvieron pidiéndole a los fiscales que vuelvan nuevamente a incluir dentro de la causa espionaje al expresidente. Porque atrás lo sobreseyeron y tenemos las pruebas suficientes, que las mostraron nuestros querellantes ayer, y explicamos por qué no puede quedar afuera de esta causa”, expresó.

-¿Cuál es la principal causa que moviliza a las familias de los submarinistas del ARA San Juan?

-No es la causa principal la de espionaje, nuestra causa principal es saber qué le pasó al ARA San Juan. La causa está en Caleta Olivia y la lleva adelante la jueza Marta Yáñez. Sin embargo, el litigio de espionaje ocurrió porque empezamos a ver muchos familiares que se nos desaparecían correos y llamados. Perdí llamadas que tenía en mi teléfono con mi hermano, se me borraron y se nos empezaron a meter en la vida familiar. Nos dimos cuenta de que se nos perdían las cosas de los teléfonos, que nos escuchaban y que aparecía gente que no tenía nada que ver con nosotros en la base naval, cuando buscábamos a nuestros familiares. Pero nunca nos imaginamos que el Estado nos estaba investigando.

-Entonces, ¿se busca un Nunca Más?

-Queremos sentar un precedente porque no puede ser que se entrometa la Agencia Federal de Inteligencia del Estado en la vida de las personas, ya que sus funciones son investigar a grupos terroristas y a narcotraficantes de alto rango. No debe meterse en tu vida, menos en tu intimidad. Había tres personas a cargo de esto y hoy están quedando exoneradas. Nos mandaron a espiar a nosotros, cuando pedíamos que el Estado nos ayudara. Una cosa de locos, por eso, es que la causa es importante para que no le pase a otro argentino.

-¿Hay una cuestión política atrás de todo eso?

-Hay un pacto, no jodés y no te jodo. La joda es que nos jodemos nosotros los familiares y que se jodan las familias de los 44. Hay gente de otros países que quieren venir a ver qué pasó e investigar las pruebas. Hoy se puede meter una sonda, un robot, para levantar el submarino. Se pueden hacer un montón de peritajes para ver si fue una explosión o no, qué pasó, cómo quedó y si hubo bomba o no. Se puede peritar todo y no lo hacen. Por eso, lo único que nos queda es pensar que hay un pacto de silencio.