Alberto Fernández fue denunciado por haber firmado el pliego de la jueza Figueroa

Legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron al presidente Alberto Fernández por haber firmado el decreto que dispone que Ana María Figueroa siga siendo jueza en la Cámara Federal de Casación. Ante esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a uno de los firmantes del documento, el diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal, expresó que “presentamos la denuncia penal correspondiente en orden del delito del artículo 253 del Código Penal que castiga al funcionario que designa o propone para un cargo público a alguien que no tiene las condiciones”.

“Es el delito al que han incurrido tanto el presidente como su ministro de Justicia (Martín Soria) y su jefe de Gabinete (Agustín Rossi), al intentar esta maniobra torpe. La misma es insostenible desde el punto de vista jurídico de hacer una nueva designación para la ex jueza Figueroa”, manifestó.

Al mismo tiempo, expresó que también denunciaron a Figueroa. “La denunciamos en su momento junto con los diputados (Pedro) Galimberti por haber intentado permanecer en el cargo, que de hecho lo hizo durante casi un mes, porque también incurrió en el delito de usurpación del cargo”, afirmó.

Al respecto de la denuncia contra el presidente de la Nación, el legislador declaró que “esperan poder avanzar con el proceso”, y anunció que “estamos trabajando para reformar la Justicia y presentar en forma inmediata el nuevo Código Procesal Penal Federal”. “Es una asignatura pendiente, pero entendemos que la configuración de los delitos es clara. Así que creemos que esto avanzará tanto en la denuncia contra Figueroa por usurpación, y de manera todavía más clara respecto al presidente de la Nación y los ministros”, afirmó.

Por otra parte, la oposición no descarta que haya una posibilidad de que el presidente pueda arrepentirse y anular el decreto que le permite a Figueroa seguir ejerciendo sus funciones. “Creo que este decreto es absolutamente nulo y me parece que la Corte Suprema no va a permitir la ejecución del mismo, hasta el propio presidente y el ministro de Justicia saben que esto es así”, remarcó.

“Lo cierto es que la doctora Figueroa cesó en el cargo y no veo ninguna perspectiva de que la Corte Suprema pueda tomarle juramento o que pueda ser puesta otra vez en funciones. Esto, desde la perspectiva jurídica, no veo ninguna posibilidad de que esto suceda”, cerró.