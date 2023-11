Al ritmo de de Cindy Lauper: un grupo de personas bancó a un intendente imputado

En la mañana del viernes, el departamento de Las Heras vivió una jornada que nunca será olvidada por sus vecinos. Mientras había un reclamo de trabajadores municipales por sueldos atrasados, hubo un grupo de personas que realizó una coreografía en apoyo al intendente Daniel Orozco, que fue imputado por administración fraudulenta.

La situación fue insólita. A primera hora del día, el jefe comunal había convocado una conferencia de prensa en el edificio municipal para explicar algunas situaciones sobre la imputación. Pero en la vereda de la municipalidad, se había concentrado una protesta de empleados municipales que demandaban explicaciones producto de sueldos atrasados.

Aunque esto no fue todo. Porque en simultaneo y al ritmo de "Girls Just Want to Have Fun" de Cindy Lauper, un grupo de adultos mayores y empleados municipales realizaron un baile en apoyo a Daniel Orozco, que causó furor en las redes sociales.

De acuerdo con el material, la coreografía contó con la participación de una docena de personas que estaban vestidas con una clara identificación del municipio lasherino.