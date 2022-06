AF visitó a Milagro Sala: "Se ha instaurado un sistema de clara persecución"

El presidente Alberto Fernández visitó en la tarde de este miércoles 29 de junio a Milagros Sala y expresó que se ha "se ha instaurado un sistema de clara persecución" en el marco de una conferencia de prensa en la clínica donde permanece internada la dirigente.

Asimismo, destacó que "ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos".

En este sentido, el Jefe de Estado, le pidió a la Justicia, que "comience a enmendar, las barrabasadas que se hicieron", en referencia a la situación que vive Sala.

"Es un caso paradigmático en la Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino. No estoy pidiendo por su inocencia sino que estoy pidiendo el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso", manifestó.

En este marco, indicó: "Es un caso paradigmático en Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino" y aseguró que "la situación ya es muy grave porque lleva siete años de presa y su salud se ha deteriorado mucho y la salud de su marido está muy deteriorada y la verdad es que no me deja tranquilo la situación".

Minutos antes de visitarla, el Presidente había escrito por sus redes sociales: "Voy a visitar a Milagro, injustamente detenida, enferma, para acompañarla como lo hice siempre y también para se muestre esta situación oprobiosa que la Corte sigue sin resolver".