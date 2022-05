Acuerdo para que se trate la Boleta Única y otros proyectos

Mañana habrá sesión unificada en la Cámara de Diputados para que se debatan distintos proyectos. El primero será el de Boleta Única de Papel y luego iniciativas productivas del Frente de Todos. Para que el cambio en el régimen electoral tenga aprobación, harán falta dos tercios de los votos totales del recinto, ya que no tiene despacho de comisión. Luego se tratarán los proyectos de VIH, cannabis industrial y régimen incentivo a la construcción y acceso a la vivienda que desde el martes tienen dictamen.

Desde la oposición dieron a entender que como el oficialismo no llegaba a juntar el quórum necesario de 129 diputados para iniciar la sesión que habían solicitado, el Frente de Todos aceptó unir la propia a la pedida previamente por Juntos por el Cambio y otros sectores.

De cualquier manera, no se podrá aprobar el proyecto relacionado con la implementación de la Boleta Única porque no tiene dictamen de comisión. Por reglamento, hacen falta dos tercios de los votos para sancionar “sobre tablas” y dependerá de la voluntad del Frente de Todos que ya aseguró que no acompañará con sus votos, pero sí servirá para que pase a la comisión de Asuntos Constitucionales para que trate el asunto. Además, se enviará a las comisiones de Justicia, que no está constituida, y a la de Presupuesto y Hacienda, que controla el oficialismo.

“Primó la cordura. El oficialismo aceptó tratar en la sesión de mañana Boleta Única de Papel. No tenemos 2/3 para tratar el tema sobre tablas, pero se podrá emplazar a la Comisión para que debata y dictamine pronto. Esta ley es clave para tener en 2023 más transparencia electoral”, publicó el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, en las redes sociales .

El resto de los proyectos a tratar cuenta con el apoyo de ambos sectores. El régimen de incentivo a la Construcción Federal, que busca promover el desarrollo e inversión en proyectos inmobiliarios realizados en la Argentina, fue impulsado por Sergio Massa y Cristian Ritondo. Contempla beneficios tributarios para el sector de la construcción que incluyen el blanqueo de fondos en el exterior no declarados.

Otro proyecto que tendría aprobación es el que promueve la industria del cannabis y el cáñamo industrial y regula la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal. Además, contempla también la creación de una agencia reguladora, Ariccame.

Por último, se tratará la nueva ley de VIH, que establece el acceso universal y gratuito al tratamiento. Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio. Quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación desde los cincuenta años de edad.