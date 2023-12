El nombramiento de las autoridades del Senado llegó de la mano un acuerdo entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y senadores de partidos provinciales. Esta victoria llevó a los senadores a pensar que la única forma de tener el control del recinto frente a Unión por la Patria es establecerse como un interbloque.

De esta forma, nace la posibilidad de que crear una mayoría que pueda abrir o cerrar el recinto, asó como aprobar los proyectos de ley sin depender la voluntad de la oposición. Una fuente del PRO le comentó al portal Infobae:

“Si estamos todos juntos, con nuestras diferencias, pero todos juntos, tenemos más chances de frenar al kirchnerismo. Ellos -por la LLA- tienen que saber que nosotros vamos a acompañar, pero también que hay diferencias. Si lo entienden y lo aceptan, hay chances”.

La oferta parece que les cierra a todos. El PRO se quedó con solo 6 senadores, de la mano del fin del interbloque de Juntos por el Cambio. Los radicales expresaron que estarían dispuestos, pero sería “ley por ley”.

“Hay algunos que quieren el interbloque, otros que preferimos conversar tema por tema. Hoy no sabemos muy bien qué es lo que van a mandar porque ni ellos lo saben. Estamos todos a la espera, pero sin detalles entonces avanzar en una idea como esa sería innecesaria. Hay tiempo”, comentó un senador de la UCR.

Sin embargo, existen dudas porque no hay certezas de los proyectos de ley que enviaría al Congreso el presidente Javier Milei. “Si ellos mandan proyectos que significa, por ejemplo, privatizar el Conicet, la educación, nosotros no los vamos a acompañar, por lo que iríamos a una ruptura que sería peor porque no solo implicaría que un grupo de senadores se vaya de un interbloque, sino que expone a los gobernadores de las provincias de esos legisladores”, expresó la misma fuente.

Otro de los temores que se manejan en el Senado es la posibilidad de que el presidente envíe un proyecto declarando la “emergencia económica”, delegando en el Ejecutivo facultades del Poder Legislativo. “Hay algunos que pensamos que si lo mandan hay que dárselo porque la verdad es que la situación económica es compleja. Pero con el condicionamiento que, aunque tenga facultades delegadas, mande las cosas al Congreso porque está funcionando y entendiendo que hay temas que nos preocupan”, comentó el radical.

Al mismo tiempo, también preocupan las transferencias a las provincias. “Nos preocupa este punto en particular. En el Senado hay trabajos realizados que muestran cómo se puede reducir el déficit sin ahorcar a las provincias, hay opciones. Lo mismo sucede con el tema de Ganancias. Está el proyecto para coparticipar el 50% del impuesto al cheque, solo hace falta que nos pongamos de acuerdo”.

