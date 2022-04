Una moza le volcó aceite hirviendo a una niña de 3 años

Una nena de 3 años resultó quemada con aceite en un restaurante de Florencio Varela. Luego del terrible hecho, la menor quedó con el 54% de su cuerpo quemado y su madre realizó una denuncia por "abandono de persona".

Según indicaron, la pequeña se trasladaba hacia el baño, cuando una de las mozas, sin alguna intención, tropezó con una sartén en sus manos y la olla cayó directamente sobre la niña.

Su progenitora habló en Canal 13 e indicó: "Me parte el alma verla así. No lo puedo soportar. Me dicen que lleva tiempo Pero no se, nunca se hicieron cargo de nada. Jamás me acompañaron o me preguntaron algo”.

Asimismo, expresó entre lágrimas: "Tiene toda la cara, el cuello, los brazos quemados, me parte el alma verla así”, precisó la mujer. Por otro lado, hizo hincapié en “el abandono de persona” que sintió por parte de los responsables del restaurante. “Todavía no se comunicaron conmigo, ni siquiera disculpas pidieron".

Es por este motivo, que la mujer cree que existe una "responsabilidad" de parte del local, por lo menos para "hacerse cargo de los gastos del tratamiento".

Además consideró que las curaciones van a tardar tiempo y también van a ser costosas, por lo que solicitó ayuda . En la misma entrevista, comentó que actualmente está desocupada y que su marido se gana la vida como albañil, por lo que ofreció un número de celular para aquellos que puedan colaborar con su familia: 1124855883.