Un joven de 18 años fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche

En medio del juicio a los rugbiers acusados de matar a Fernándo Baez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gessel en 2020, otra noticia parecida causó indignación. Demián Páez, de 18 años, fue salvajemente golpeado por un grupo de diez personas a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Cañuelas, en la mañana del domingo 8 de enero cuando esperaba un taxi junto a una amiga.

Según informaron fuentes oficiales, ellos salieron del boliche "Alcuba" y esperaban un coche para viajar hacia la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, donde residen. Luego de caminar casi una cuadra hasta que un grupo de 10 personas "nos alcanzaron, eran un montón y empezaron a pegarnos".

En una entrevista exclusiva con la víctima, él mismo contó: "Estábamos esperando que llegue el remis y de la nada nos empezaron a gritar, a decirnos cosas para pelear, pero empezamos a alejarnos porque no queríamos pelear".

En ese momento la banda lo golpea a Demián y "comienzan a gritar que era un violador y otras cosas, para que la gente no se metiera", declararon fuentes. El joven cae al piso y se desmaya, su amiga Lucía -la que lo acompañaba- decide tirarse encima "para cubrir su cabeza, mientras ellos me insultaban y me decían ya esta muerto y se reían todo el tiempo".

Después de lo sucedido, la víctima se trasladó a su casa y sus padres lo llevaron al hospital Balestrini de La Matanza, donde si le realizaron todos los estudios correspondiente. Los mádicos comunicaron que Páez tiene "visibles heridas en la cara, el codo, la rodilla, dolor de espalda y cuello".

En tanto el caso, quedó en manos de la Justicia y está siendo investigado.