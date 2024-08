Sin pistas firmes: fracasó la pericia en la camioneta de Pérez y Caillava

El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña sigue generando desprolijidades en torno a la investigación, ya que la pericia al rastro hemático encontrado en la camioneta Ford Ranger blanca del capitán de navío (RE) Carlos Pérez, uno de los principales detenidos, resultó ser un punto de frustración para los investigadores.

Si bien la primera prueba indicó que se trataba de sangre humana y que el perfil genético era masculino, el análisis determinó que no correspondía a Loan, el niño de cinco años desaparecido desde el 13 de junio en el paraje Algarrobal de Corrientes.

Ante esta situación, se solicitó repetir el análisis, pero los resultados fueron desalentadores. Las autoridades confirmaron que ya no es posible determinar si la evidencia hallada en la camioneta pertenecía a Loan. La muestra del guardabarros delantero derecho, que había logrado aislar un perfil masculino completo, no coincidía con el del menor. Además, el Instituto Médico Forense de Corrientes no logró encontrar suficiente material genético en la muestra para realizar nuevos cotejos, un resultado que también se repitió en las demás muestras enviadas a la División Laboratorio Químico.

La dificultad radica en que el ADN de la sangre se obtiene de los glóbulos blancos, no de los glóbulos rojos, los cuales reaccionan al Blue Star. La escasa presencia de glóbulos blancos en comparación con los rojos complicó el análisis genético, lo que imposibilitó obtener resultados concluyentes en las muestras.

Este revés en la investigación tiene implicaciones significativas para la causa. La primera pericia, que dio negativo al cotejar el rastro hallado en el guardabarros con el perfil genético de Loan, fue la única que se pudo completar. Ahora, sin posibilidad de verificar si estuvo bien o mal realizada, no se podrán hacer comparaciones adicionales con las otras muestras.

El resultado del cotejo de ADN, obtenido el pasado 13 de julio, fue un golpe a la teoría del accidente introducida por Laudelina Peña, tía de Loan, que implicaba al matrimonio de Pérez y María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal también detenida por la sustracción y ocultamiento del niño. No obstante, una pregunta permanece sin respuesta: ¿qué hacía una mancha de sangre de un hombre en el guardabarros del vehículo de uno de los detenidos?

Niegan la excarcelación a Walter Maciel

En paralelo, otro de los detenidos, el excomisario Walter Maciel, recibió una noticia adversa. Su pedido de excarcelación fue rechazado, una decisión que se mantuvo incluso después de que su nuevo abogado, Miguel Ángel Pierri, asumiera su defensa y decidiera no continuar con el planteo ante la Cámara Federal de Corrientes, que aún no se pronunció.

El caso de Loan sigue sin ofrecer respuestas concluyentes. La investigación, liderada por los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, no logró encontrar pistas firmes sobre el paradero del menor.

La causa que investiga la desaparición del menor tiene por el momento siete detenidos y ocho imputados, incluyendo a Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan; Daniel Fierrito Ramírez y Mónica Millapi, amigos de Benítez; María Victoria Caillava y Carlos Pérez; Walter Adrián Maciel; y Laudelina Peña. Mientras tanto, el expolicía Francisco Amado Méndez fue liberado, aunque sigue bajo investigación.

La incertidumbre y la falta de avances concretos mantienen en vilo a la comunidad y a los familiares de Loan, quienes continúan esperando respuestas sobre el paradero del niño.