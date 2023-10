Se fue a dormir y sufrió un disparo en sus testículos

Un hombre de 26 años se acostó con un arma en la cintura y se disparó en los genitales. El hecho ocurrió en Río Negro y tras el accidente fue atendido en el Hospital de Villa Regina. Fue en la sala de emergencia, donde el paciente tuvo que contar lo sucedido.

De acuerdo con los testimonios, la persona se quedó dormida y al realizar un movimiento brusco apretó el gatillo. El recorrido de la bala empezó desde sus genitales y quedó clavada directamente en su pierna izquierda. Se cree que había consumido alcohol y cocaína antes del incidente.

Frente a lo anterior, el personal médico denunció a la Policía sobre el accidente del rionegrino. Según la fiscalía, el hecho no tuvo participación de terceros y por lo cual no iniciaron acciones legales. Ahora resta conocer, si la persona que se disparó es el propietario del arma o si tenía permiso para poseerla. Aunque, todavía no se ha abierto un caso relacionado con la tenencia de armas.