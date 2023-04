Impactante robo de lingotes de oro: se llevaron más de 1 millón de dólares

Un grupo comando armado perpetró un asalto en la sede de la empresa minera Patagonia Gold en Santa Cruz, y se llevó una camioneta que transportaba lingotes de oro y plata valuados en 1 millón de dólares.

Según publicó La Opinión Austral, el hecho se produjo cerca de las 23 del domingo en las oficinas de la empresa, ubicadas a unos 70 kilómetros de la ciudad de Gobernador Gregores, cuando cuatro delincuentes con capuchas sometieron al personal de vigilancia de los puestos de control N° 1 y N° 2 y se dirigieron a la bóveda donde se almacenaba la producción de lingotes de oro y plata.

Los investigadores destacaron que esto indica que los delincuentes conocían la propiedad y la zona donde se cometió el delito. La compañía informó del robo a la policía alrededor de la 1:40 del lunes. La demora en la notificación se debió al hecho de que los vigilantes estuvieron maniatados durante varias horas.

Aunque no se sabe cómo los delincuentes ingresaron, se cree que huyeron en una camioneta Toyota Hilux de la minera después de apropiarse del cargamento de lingotes de oro y plata.

La palabra de los responsables de la minera

El gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Patagonia Gold, Alberto Carlocchia, confirmó que fueron sustraídos poco más de 500 onzas de oro distribuidas en 15 barras que, al valor actual, rondaría el total de 1.000.000 de dólares.

"Estamos totalmente shockeados y angustiados por lo que sucedió. Es una operatoria realmente fuera de contexto en la historia minera argentina. Sí existen situaciones como estás en otros países, como en Chile o Brasil. Pero en ningún lugar de la Argentina había pasado algo de esta naturaleza", aseguró el representante de la empresa en diálogo con La Opinión Radio por LU12 AM680.

En esa línea, Carlocchia brindó algunos detalles sobre el impresionante atraco que sorprendió a todo el sector, dado a lo inédito de su modus operandi.

"Hay un único camino oficial, que es el ingreso al proyecto. Como sucede en todos los proyectos en Santa Cruz, ese ingreso tiene un puesto de seguridad. Ese camino seguro no lo usaron, por ahí no entraron. Existen muchos caminos alternativos. Esto está en medio de la estepa patagónica, hay caminos vecinales, rutas alternativas, pueden entrar campo travieso o por caminos no utilizados. Aunque, exactamente qué caminos utilizaron no tengo referencia", explicó Carlocchia.

Por otro lado, el directivo de la minera reveló que la camioneta robada fue hallada abandonada en cercanías del yacimiento.

Además, explicó algunas cuestiones que están siendo materia de investigación por estas horas, entre ellas "la vulneración a la seguridad es un hecho totalmente inédito".

"Nosotros tenemos seguridad privada que, por protocolo, no utiliza armas dentro del yacimiento. Fueron sorprendidos en el medio de la noche. Fue un asalto planeado al detalle con conocimiento de varias instancias, pero eso lo determinará la investigación policial", agregó.

Asimismo, fue consultado respecto a la existencia de material fílmico que podría ser de utilidad para la Policía.

"La información que nos dieron los chicos que estaban en turno es que los ladrones tenían la cara cubierta y no pudieron identificarlos. Hay cámaras de seguridad, pero fueron destruidas. Lo que tiene la policía en su poder, son los backups. No sé hasta qué momento previo a la destrucción se pudo tomar algo o no desde esas cámaras de seguridad", aseguró Carlocchia.

Para concluir, el directivo de la minera que opera en Santa Cruz indicó que "están analizando las pólizas de seguro que la empresa tiene contratadas para saber si es posible recuperar lo perdido".