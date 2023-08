Horror: defendió a una vecina de un robo y recibió un tiro fatal

Alrededor de las 21 de este martes, Víctor Bustos, de 48 años y de la localidad de Llavallol, en la provincia de Buenos Aires, se encontraba en su casa cuando oyó gritos que provenían de la calle. Con curiosidad, se aproximó a la ventana para investigar la situación y se percató de que una de las mujeres que vivían en la misma cuadra, calle Diego Gibson al 500, estaba siendo asaltada. Movido por su instinto de protección, intentó intervenir, pero los delincuentes le respondieron con disparos, uno de los cuales impactó en su cabeza, lo que le provocó la muerte.

Los maleantes escaparon en la camioneta de la vecina asaltada.

Los vecinos se manifestaron anoche en el sitio en el que se produjo el crimen de Bustos.

“Acá ya no hay horario, cualquier horario para el delincuente es bueno, para nosotros no. Somos presos de los delincuentes”, dijo uno de los hombres que participó en diálogo con el canal TN. Una mujer agregó: “Tenemos que vivir pendientes de la suerte, de que no te toque. Ya no se puede más”.

Según los datos recopilados hasta el momento, los delincuentes no lograron hacer arrancar la camioneta de la mujer y fue entonces cuando ella empezó a gritar. Esos pedidos de ayuda, fueron los que Víctor escuchó, y por los que salió a socorrer a la mujer.

Así, al ver que Analía era víctima de un robo, Víctor intentó defenderla, pero uno de los delincuentes disparó: la bala hirió en la cabeza al vecino, quien quedó tendido en el piso mientras los ladrones escapaban en la camioneta robada, dijeron fuentes consultadas por la agencia de noticias Télam.

La imagen de una cámara de seguridad (Captura TN)

Una vecina que salió en auxilio de la víctima, luego de la fatal escena, dijo que escuchó el disparo y esperó unos segundos para salir de su vivienda. “Cuando salgo, lo veo con un tiro en la cabeza, tirado en el piso, atiné a ir corriendo al Hospital de Lavallol, que lo tenemos a una cuadra”, contó Sofía, vecina de la víctima.

La cuadra de Llavallol donde ocurrió el robo

“Tardó aproximadamente 10 minutos en hacer una cuadra la ambulancia”, dijo la mujer.

Bustos fue trasladado al Hospital Municipal de Llavallol y, luego, derivado a otro centro asistencial de la zona, donde fue intervenido quirúrgicamente. Finalmente, murió cerca de la una de la mañana del martes.

Los restos de Víctor fueron velados ayer a la noche en Banfield.