Eran policías, robaban a narcotraficantes y la revendían

Dos miembros de la policía bonaerense tenían una forma particular de conseguir un extra: hacer allanamientos y robar la droga. Se trataba de agentes de la división de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora

Quien roba a un ladrón…

El modus operandi era fraguar allanamientos en bunkers de drogas, allí robaban las sustancias y desaparecían. Posteriormente, se juntaban con narcos de José C. Paz, Pilar y Moreno quienes vendían los estupefacientes. Sin embargo, los descubrieron.

Cuando la jueza Alicia Vence, del Juzgado Federal N°2 de San Martín, ordenó los allanamientos para encontrar a los sospechosos, los oficiales estaban fugados. Sin embargo, pudieron detener a otros tres integrantes de la banda: el líder, Ariel Hernán Alderete, alias “Cebo”, de 44 años; Nélida Patricia Andrada, de 33, ex pareja de “Cebo”; y a Claudio Alejandro Oliva, de 41, principal socio de Alderete.

Durante los operativos, Gendarmería secuestró 4 millones de pesos, 26.960 dólares, 3 kilos de cocaína y marihuana. Además, 30 mil dólares falsos, armas de fuego , municiones, balanzas de precisión, celulares y notebooks, según informó el portal Infobae.

Finalmente, José Luis Alasio, alias “Chaco”, capitán en la Delegación de Tráfico de Drogas de Lomas de Zamora, de 48 años, y su compañero, Juan Gastón Carabajal, teniente de la misma división, de 38, se encontraron cercados y decidieron entregarse por sus propios medios.

Andrada aseguró que ella no estaba involucrada: “yo no tengo nada que ver con el tema este, ni sé por qué me detuvieron, yo tengo mis hijos, yo soy el sostén de ellos, nosotros vivimos los tres solitos”, declaró, pero para la jueza las pruebas eran firmes.

No fue magia

Los investigadores los tenían en la mira desde hace un año. Los siguieron de cerca, intervinieron las comunicaciones y descubrieron las charlas entre “Cebo” y Alasio. De esa forma llegaron a la modalidad de trabajo de la banda.

Ahora están todos detenidos. La jueza Vence los procesó por el delito de narcotráfico y ordenó su prisión preventiva. Además, se encuentran embargados por 3 millones y medio de pesos.