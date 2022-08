Un joven de 21 años fue baleado cuando estaba en un kiosco

Imagen ilustrativa

Un joven de 21 años fue baleado en la madrugada de este sábado en el barrio La Favorita, en Mendoza, cuando estaba un kiosco, según indicaron fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad, la Policía tomó conocimiento del hecho cuando el hombre, identificado como Germán C., ingresó a la guardia del Centro de Salud N° 300, ubicado a pocas cuadras del lugar.

Allí el personal médico realizó la primera atención y constató que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la mano derecha, con orificio de entrada y salida, y otra herida de bala en la pierna izquierda, a la altura del muslo inferior.

Centro de Salud N° 300, La Favorita

Por ese motivo fue trasladado rápidamente al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado. No trascendieron más detalles sobre su estado de salud, pero se sabe que está fuera de peligro.

En cuanto al hecho, ocurrió a las 4 de la mañana y el mismo joven fue el que declaró a los efectivos policiales que se encontraba en un kiosco de las inmediaciones cuando aparecieron dos hombres, quienes sin mediar palabra empezaron a disparar.

El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Raúl Alfonsín y Carlos Berdasco, dentro del barrio ubicado al oeste de la Ciudad y al límite con el departamento de Godoy Cruz.

Hasta el momento no se detalló que haya otras personas heridas, como tampoco si el crimen se trató de un intento de robo o no. En tanto los dos sospechosos escaparon y por ahora no fueron identificados.

Además, los investigadores recorrieron la zona para recabar elementos que les permitan determinar la mecánica del ataque. Por el hecho intervino la Oficina Fiscal N°2 de la Comisaría 6° de Ciudad.