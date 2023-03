Dijeron que iban a instalar 73 piletas, estafaron y fueron condenados

Durante la temporada de vacaciones 2021-22, más de 70 familias mendocinas se ilusionaron con poder disfrutar de una pileta y así poder refrescarse del tórrido verano mendocino.

Pero fueron estafados. Dos empresarios inescrupulosos aceptaban señas y hasta adelantos de varios miles de pesos para hacer los pozos de las futuras piletas, con veredín atérmico y bomba recicladora. Toda la operatoria la realizaban a través de la empresa AP Piscinas, con domicilio en Luján de Cuyo.

Pero luego de numerosos llamados, aplazamientos, engaños y promesas que nunca se cumplían, las familias afectadas comenzaron a contactarse y a darse cuenta de que era un modus operandi de la empresa.

Fueron la Justicia penal, denunciaron a los empresarios por estafas y comenzó una investigación que terminó hace un par de días con la condena de Diego Edgardo Mei (48) y Leonardo Jesús Zoccolillo (43).

Ambos admitieron haber cometido 73 estafas con piletas, totalizando una suma de 14 millones de pesos. Así, jueza María Julieta Espínola determinó una condena a 3 años de prisión en suspenso.

Así, tanto Mei y Zoccolillo no irán a prisión pero durante 4 años deberán cumplir varias normas de conducta para que el cumplimiento de la pena y no ir a la cárcel. Por ejemplo fijar domicilio, comparecer ante la Justicia, no volver a cometer nuevos delitos, pedir permisos para salir de la Mendoza, realizar tratamientos psicológicos y trabajo comunitario para ayudar a adultos mayores.

Ahora se abrirá un nuevo capítulo en la Justicia civil, donde las familias afectadas demandarán a los condenados para recuperar al menos una parte de lo invertido. Igual, la frustración y las ilusiones rotas ya no tienen remedio.