Javier Milei anunciará este lunes el superávit de marzo

El presidente Javier Milei indicó que este lunes realizará una nueva cadena nacional para revelar el superávit fiscal alcanzado en marzo. Este anuncio se produjo durante su participación en el Foro Llao Llao, llevado a cabo en la ciudad de Bariloche, ante una audiencia compuesta por empresarios de todo el país.

Milei resaltó que el primer trimestre del año finalizó con un resultado financiero positivo, destacando los números de la balanza comercial que muestran que la administración libertaria ha logrado superávits gemelos, con un acumulado superior a los US$2.000 millones.

Con la intención de conmemorar este logro por tres meses consecutivos, algo que solo había sido alcanzado por el expresidente Néstor Kirchner en 2008, Milei planea realizar una nueva cadena nacional para explicar en detalle el funcionamiento de su política económica inflexible.

"Estaremos realizando una cadena nacional donde también anunciaremos los números fiscales", anticipó el jefe de Estado en el Hotel Llao Llao, añadiendo: "Les adelanto que el primer trimestre del año cerró con un resultado financiero positivo".

Durante su discurso, el Presidente se comprometió ante la élite empresarial a "allanar el camino" y a "reducir el gasto público de manera significativa, de manera que se diluya en términos de PBI", con el objetivo de "devolverles el dinero de los impuestos".

Aunque evitó proporcionar detalles específicos sobre los planes económicos futuros, reveló que estos implicarán una significativa reducción de impuestos.

"No me conformaré con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Anhelo una profunda revolución liberal", enfatizó al expresar su deseo de alcanzar un PBI per cápita nacional que supere al de Estados Unidos en un 50%. Además, instó a los empresarios a asumir su responsabilidad y a "arriesgarse e invertir".

Finalmente, planteó que "la primera etapa del crecimiento será impulsada por un repunte, crecimiento debido a la descapitalización y una disminución en la tasa de inflación", concluyendo con determinación: "Vamos a triunfar".