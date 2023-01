"Fue un accidente", expresó el fundador del club donde jugaban los rugbiers

Este lunes 9 de enero, se llevó a cabo la sexa audiencia en el juicio que investiga la muerte de Fernando Báez Sosa. Durante la jornada, brindaron su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores: el forense que le realizó la autopsia al cuerpo de la víctima, peritos de rastro; químicos, médicos y funcionarios públicos.

Por su parte, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Bernardo Ditges, fundador del Club Náutico Arsenal de Zárate, en donde jugaban algunos de ellos. Según indicó el hombre el hecho “fue totalmente un accidente, no son asesinos”.

A través de una entrevista con Radio con Vos y consideró que existe presión mediática para condenarlos. "¿Si comparto el horror ante lo que hicieron? Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dicen, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado. Eso es una payasada total", manifestó.

Y en este sentido, agregó: "No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando. Estoy de acuerdo con que tengan que condenar a los culpables, pero como en cualquier juicio tienen que ser condenados por el juez, los abogados y los testigos, y no por la parte mediática, que influye muchísimo en esto".

E insistió: "Lo que sé es que no son asesinos. Mataron a una persona, tienen que pagar por lo que hicieron, no fueron los ocho y los tiene que juzgar el juez, los abogados y los testigos, y no ensuciar más a todo el entorno".

De acuerdo con el fundador del Club Náutico Arsenal de Zárate,

Respecto a su relación con los acusados, confesó que "a los chicos los conozco bastante" y que "los papás, que son mis amigos, son excelentes. Las familias son humildes"

Finalmente, sobre el caso, consideró: "Lamentablemente si hubiese forma de recuperar a Fernando, bárbaro. Lamentablemente lo que pasó, pasó. Y los chicos están condenados y tienen que ser juzgados. No quiero que lo saquen de contexto, me parece horrible que se peleen dos personas, pero lamentablemente pasa. Las peleas que pasan en los boliches. Si hay uno, el amigo se mete".

"No salían a atacar, no son perros. Que se peleaban y que hay gente que se pelea más, gente que se pelea menos. Estoy de acuerdo que los condenen, pero no son personas que salían a atacar", concluyó.

La declaración del médico que recibió a Fernando

Diego Duarte, el médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Fernando Báez Sosa, testificó ante el Tribunal y el experto se rompió en llanto al recordar al joven asesinado a golpes. “No había forma de salvarlo. Sufrió un traumatismo de knockout”, dijo en diálogo con los medios. Sobre su testimonio en el juicio, afirmó: “Tratamos de dejar claro las causales de muerte de Fernando Báez Sosa”, destacó conmocionado.

Cabe destacar que durante la jornada los padres de Fernando no asistieron a la audiencia declaratoria "para no revivir los hechos", los que llevaron a que su hijo falleciera en la calle.

El veredicto a los ocho rugbiers acusados se conocería el 31 de enero, luego de las 22 audiencias previstas.