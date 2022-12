Fernando Burlando habló sobre el caso Báez Sosa y los rugbiers

El abogado Fernando Burlando, que representa a la familia del joven Fernando Báez Sosa, el joven brutalmente asesinado en Villa Gesell en enero de 2020, aseguró que "no se necesitan sus declaraciones, porque hay mucha prueba que los compromete", especialmente las filmaciones del asesinato y los chats entre ellos, en referencia a los ocho acusados del crimen.

El juicio durará varias jornadas

"Va a ser un juicio largo que seguramente va a durar varios días de enero, porque hay mucha prueba para producir: hay más de 170 testigos citados y eso hace que el juicio se vaya demorando, pero es una demora sana", expresó. Además, remarco que "el hecho de que sean tantos los imputados hace que se hayan realizado planteos de todo tipo".

"Han intentado nulidades de todo tipo y la realidad ha dicho que los planteos no eran atinados", comentó Burlando. Pero, al mismo tiempo, reconoció que todo eso hace que el proceso judicial sea "transparente".

Respecto a los padres de la víctima, aseguró que declararán el lunes 2 de enero, en el inicio del juicio y comentó que buscan "alguna respuesta chiquita en este inmenso dolor, este mar de angustia que están viviendo desde enero de 2020".

Imputados complicados

"Los imputados nunca declararon, pero no necesitamos que declaren o aclaren, porque hay mucha prueba que los compromete. La digitalización a nivel probatorio se hizo presente desde antes del asesinato de Fernando, porque está todo registrado desde el incidente dentro del local bailable", expresó. "En ningún momento hay una nota de remordimiento, de angustia. En tantos años que tengo de profesión no he visto cosas similares", finalizó

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Los imputados por el brutal crimen son Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi. Para la Justicia, "acordaron" darle muerte con una salvaje golpiza.

Según trascendió, previamente hubo un altercado entre Fernando y los rugbiers dentro del boliche, que terminó con la seguridad del lugar expulsando a todos los implicados del local, por lo que el grupo de jugadores atacaron al joven en la puerta, dándole muerte.