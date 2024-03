Estremecedor: así fue asesinado el empleado de la estación de servicio

El asesinato de Bruno Busannich, el trabajador de una estación de servicios el Rosario conmocionó a la sociedad en general. Los hechos de violencia crecen día a día en la capital santafesina, por lo que el Gobierno dispuso el envío de tropas federales, para tratar de frenar las muertes de inocentes.

Horas después del homicidio, se difundieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de servicio Puma, ubicada en la calle Mendoza, donde trabajaba el joven padre de 25 años.

En un video al que Noticias Argentinas tuvo acceso, pero que no se publicó de forma completa debido a la gravedad de los acontecimientos, se puede observar a Bruno en su oficina manipulando diversos objetos mientras tarareaba, denotando cierto estado de alegría.

Sin embargo, un sicario irrumpió en escena y, sin mediar palabra, le disparó tres veces en la cabeza antes de marcharse.

En ese instante, dejó una carta con amenazas dirigidas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni: "Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos, vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes", indica la carta dejada tras el crimen con la firma de "zona norte, zona sur, zona oeste unidos".

Bruno Bussanich, padre de un niño de 2 años, fanático del fútbol e hincha de Rosario Central, se suma a los homicidios de dos taxistas y el ataque a un colectivero, que murió este domingo tras tres días en estado grave.

Según investiga la justicia, los crímenes no tienen víctimas vinculadas al narcotráfico, sino que fueron asesinadas con el fin de dar un mensaje mafioso al gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro en el contexto del aumento de los controles en los pabellones carcelarios.