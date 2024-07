Escándalo en Corrientes: acusan al padre del gobernador de abusar de una menor y tener un hijo no reconocido

Una mujer presentó una grave acusación contra el padre del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmando que la abusó sexualmente desde que tenía 14 años, lo que resultó en el nacimiento de un hijo hace 12 años. Violeta Yegros, la denunciante, sostiene que la justicia no ha avanzado en su caso y que la causa ha sido archivada sin respuestas.

La demanda por justicia se ha intensificado en la comunidad, exigiendo una investigación exhaustiva y la realización de la prueba de ADN para confirmar la paternidad.

Violeta Yegros, oriunda de Ituzaingó, Corrientes, declaró en una entrevista con radio Splendid AM 990 que sufrió abusos por parte de Manolo Valdés, padre del gobernador. Yegros detalló que estas agresiones resultaron en el nacimiento de un hijo, quien actualmente tiene 12 años. A pesar de sus intentos por obtener justicia, Yegros afirma que su caso ha sido manipulado y dejado de lado sin respuestas concretas. La comunidad se une a su clamor por justicia y exige acciones inmediatas por parte de las autoridades.

Desde que quedó embarazada, Manolo Valdés intentó mantenerla en silencio a través de amenazas y manipulaciones. Yegros relató que durante los abusos, Valdés le daba pastillas para evitar el embarazo. Sin embargo, al presentar su denuncia, no encontró testigos dispuestos a declarar en su favor. "Todos me decían que me creían, pero nadie quería salir de testigo", lamentó Yegros. Esta falta de apoyo ha dificultado aún más su búsqueda de justicia, dejándola en una posición vulnerable y desprotegida.

Yegros está solicitando una prueba de ADN para confirmar si Manolo Valdés es el padre de su hijo, pero hasta ahora, la justicia no ha tomado ninguna medida al respecto. "Corrientes es un lugar donde la justicia está controlada por los políticos. No me sorprende que mi causa esté encajonada", afirmó Yegros, describiendo su situación como una lucha desigual contra el poder. La falta de acción por parte de las autoridades judiciales solo incrementa la sensación de impunidad y desesperanza.

En su búsqueda de justicia y visibilidad, Yegros ha participado en diversas marchas en Corrientes, incluyendo aquellas que reclaman por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el pasado 13 de junio. Estas movilizaciones no solo buscan justicia para Loan, sino también para otros casos olvidados por las autoridades. Yegros espera que su participación en estas marchas ayude a que su voz sea escuchada y que finalmente se tomen medidas en su caso. La comunidad se une a estas manifestaciones, exigiendo justicia y respuestas claras de las autoridades.

Yegros expresó que, aunque tenga al mejor abogado del mundo, siente que está luchando contra un sistema poderoso y corrupto. "Aunque tenga el mejor abogado, estamos luchando contra el poder", indicó, mostrando una mezcla de determinación y resignación. La historia de Yegros es un testimonio de la difícil situación que enfrentan muchas mujeres que buscan justicia en un sistema judicial influenciado por intereses políticos. La lucha de Yegros representa la voz de muchas otras mujeres que han sido silenciadas y cuya búsqueda de justicia ha sido ignorada.