Caso Loan: Burlando denunciará al Gobierno de Corrientes por encubrimiento

Uno de los abogados de la familia de Loan Peña, Fernando Burlando, anunció que denunciará en los Tribunales Federales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por "encubrimiento agravado".

"Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva a investigar una situación de estas características, donde senadores, el gobernador, funcionarios policiales, están involucrados", sostuvo Burlando.

En este marco, el abogado subrayó que "la situación es inmanejable...", y que hay "varios motivos" por lo que él y su equipo decidieron hacer la denuncia.

"Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés (Gustavo, el gobernador) y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?", manifestó en diálogo con el canal de noticias TN.

En los últimos días, se conoció asimismo que un senador provincial cercano al gobernador Valdés llevó a declarar a una de las ahora imputadas, Laudelina. Se trata de Diego Pellegrini, quien responde al mandatario radical.

En las últimas horas, Burlando también estuvo en la boca de los medios, ya que pidió la detención de Macarena, la hija de Laudelina, por "inventar la hipótesis del accidente".

Loan Peña, el nene desaparecido en Corrientes

"¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas y hablar insensiblemente como la han hecho? Son miserables. Esto no debe quedar solo en un comentario, es digno de investigarse. Estamos diciendo que la persona que inventa que hubo un accidente fue acompañada por un senador", sostuvo.

Asimismo, también ordenó la detención de José Codazzi, el ex abogado de la tía de Loan, por amenazas y sobornos para que Laudelina declare sobre dicha conjetura.

