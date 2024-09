El padre de los Kiczka se peleó con manifestantes y defendió la inocencia de sus hijos

Leonardo Kiczka, padre de Germán Kiczka —exdiputado provincial detenido por tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil—, confrontó a manifestantes que se habían reunido en la plaza central para expresar su repudio hacia sus hijos, Germán y Sebastián, ambos acusados en el mismo caso.

El padre de #GermánKiczka increpó a los vecinos que marcharon en Apóstoles: "Cuidado con los carteles"https://t.co/bESfsJDxkV pic.twitter.com/XzrZVVAmWZ — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) September 7, 2024

El hombre, dueño de una pizzería en la localidad de Los Apóstoles, en Misiones, se acercó al lugar donde la concentración se desarrollaba de forma pacífica hasta su llegada. Kiczka padre increpó a los manifestantes, advirtiendo sobre los carteles que exhibían mensajes de repudio hacia los acusados, y defendió su negocio, negando cualquier vinculación con las acusaciones. "Sigo creyendo en la inocencia de mis hijos", manifestó con firmeza, al tiempo que exigía que no atacaran su local. "Que hagan la procesión que quieran, pero que no ataquen mi negocio, que no tiene nada que ver", reiteró ante los medios presentes.

El enfrentamiento se produjo cuando Kiczka padre, increpó a una de las manifestantes, generando una reacción en cadena entre los vecinos, quienes comenzaron a insultarlo. A pesar de la tensión, no se registraron daños a su pizzería. "Quiero ver los carteles que tienen. Yo acepto que se movilicen por los menores, pero un cartel relacionado con mi negocio, están equivocados, yo no estoy imputado", afirmó antes de retirarse del lugar.

Horas más tarde, al salir de la Unidad Penal de Cerro Azul, donde había visitado brevemente a sus hijos, Leonardo Kiczka volvió a hacer declaraciones ante la prensa, desestimando la manifestación como un acto legítimo y acusando a los presentes de ser "gente pagada". Ante la pregunta sobre si sus hijos poseían material de abuso infantil, evitó responder directamente y reafirmó su creencia en su inocencia: "Nadie encubrió a nadie".

El caso Kiczka xonmocionó a Misiones desde que, hace un mes, se realizaron allanamientos en el domicilio de Germán Kiczka. Las autoridades hallaron archivos que contenían material vinculado a pornografía infantil, así como contenidos relacionados con incesto y zoofilia, generando una gran indignación en la comunidad.

Las declaraciones del padre del exdiputado y su actitud desafiante alimentaron la controversia en torno a este caso, que sigue bajo investigación mientras la sociedad misionera sigue demandando justicia.