El famoso payaso Piñón Fijo atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera en medio de la reciente separación de su esposa, Karina Suárez, después de 35 años juntos y en medio de un interna familiar.

A través de su cuenta de Instagram, el animador infantil compartió una historia que llamó la atención entre sus seguidores. En la foto se puede ver a Luna, su nieta, con una gran sonrisa.

"¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño!”, posteó Pinón, nombrando a su hija Sol y con llamativos hashtags que dices #derechonietos #derechoabuelos.

El detrás de escena del posteo de Piñón Fijo fueron aclarados por el periodista de Intrusos. Pablo Layus, cordobés como el artista, quien confirmó la información sobre el conflicto familiar y dio detalles sobre el conflicto familiar.

“La verdad es que Fabián (así su nombre real) no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y a partir de ahí perdió toda relación con los hijos, con Jere y con Sol. Y Sol, que es mamá de Luna, muy apegada a Piñón, desde que pasó todo esto no la puede ver”, contó Layus.

Sobre el divorcio, aseguró que "no existió un motivo muy puntual y que la familia no quiere hablar del tema". Y agregó: “Yo me enteré en su momento porque la gente me preguntaba por qué ya no subían nada juntos”, explicó en relación a la ausencia de Sol en las redes sociales del payaso. “A ver, actuaban juntos, trabajaban juntos, Piñón es muy pegado a Luna y su hija Sol fue mamá hace poco tiempo de León y Piñón no lo conoce”, concluyó.

Respecto al posteo puntualmente, Layus contó que Piñón no tiene forma de llegar a sus nietos y que la última instancia que le queda es ir por el lado legal.